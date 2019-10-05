Erzurum’da Short Track Federasyon Kupası heyecanı

'Ne olduysa bu bir ay içerisinde oldu'

Türkiye Buz Pateni Federasyonu'nca düzenlenen Short Track Federasyon Kupası heyecanı Erzurum’da devam ediyor.

Federasyon kupası olarak düzenlenen ve yıl içerisinde 3 ayrı ilde 6 yarışma halinde gerçekleşecek olan short track yarışmasında, 18’i milli olmak üzere 77 sporcu yarışıyor.

Birincisi düzenlenen Short Track Federasyon Kupası yarışmasında, 10 ayrı kulüpten sporcular rekabet halindeler. İçlerinde 18 milli sporcunun da yarıştığı heyecan verici müsabakada 27 kadın, 50 erkek olmak üzere toplam 77 sporcu yarışmada boy gösteriyor.

Yıl içerisinde 6 yarışma olarak sürdürülecek Türkiye Buz Pateni Federasyonu, Short Track Federasyon Kupası yarışmaları, Ankara, Kocaeli ve Erzurum illerinde 1500, 1000 ve 500 metre kategorileriyle sürdürülecek.

Erzurum’da, senior kategorisinde 13 20 yaş aralığındaki sporcuların Federasyon Kupası'nda yarıştığını ifade eden, Türkiye Buz Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Short Track Branş Sorumlusu Naci Korucu, yarışma hakkında bilgi verdi. Korucu, “Federasyon faaliyetlerinden biri olan Federasyon Kupası birinci yarışmasındayız. 1500 metre, 1000 metre ve 500 metre olarak yarışılacak short track müsabakalarında, kendi kategorilerinde ilk ikiye giren sporcular, kategorilerinin final müsabakası sonrasında madalya ile ödüllendirilecek” dedi.

ERZURUM 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 04:45

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