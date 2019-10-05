Traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü Orman işçisi kullandığı traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybetti Traktör uçurum kenarında ağaca asılı kaldı

Erzurum’un Oltu ilçesinde orman işçisi traktörle uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Oltu’nun Dutlu köyü yaylasında ormanda ağaç kesimi yapan Orhan Sonsuz (44) yönetimindeki traktör kepçe ile uçuruma yuvarlandı. Orman işçisi traktörün kaza yerinde hayatını kaybetti. Uçuruma yuvarlanan traktör ağaca takılarak uçurumda asılı kaldı.

Traktör takla atarken fırlayan Orhan Sonsuz kafasından darbe alarak hayatını kaybetti. Evli iki çocuk babası Orhan Sonsuz yapılan otopsi ve adli işlemlerin ardından Oltu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Orhan Sonsuz’un mesai arkadaşı Remzi Yücel, “İkimiz beraber çalışıyorduk, sabah biraz çalıştıktan sonra çay molası vermiştik, çay içtik ben çay içmeye devam ederken Orhan yokuş yukarı çıkmak istedi. Ben de boş ver gel çayımızı içelim oradan kepçe çıkmaz dedim. Ama o ısrarla çıkacağım dedi. Sonra kepçe geri doğru kaçtı takla atmaya başladı. Arkasından koşup gittim ama gittiğimde ölmüştü” dedi.

ERZURUM 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 04:45

GÜNEŞ 06:07

ÖĞLE 12:09

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 18:00

YATSI 19:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.