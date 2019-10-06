TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 1 - Altınordu: 0

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TFF 1. Lig'in 7. hafta maçında BB Erzurumspor, Altınordu'yu konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 10 üstünlüğü ile sonuçlandı.



Maçtan dakikalar:

2. dakikada Hamroun'un kullandığı serbest vuruşta yerden de sekerek kaleye yönelen topu kaleci güçlükle kornere çeldi.

5. dakikada sol kanattan Emrah'ın ortasında ceza sahası içinde müsait pozisyondaki Yusuf Emre’nin ıskaladığı meşin yuvarlağa Mücahit sert vurdu, kaleci güçlükle uzaklaştırdı.

10. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Pote'nin şutunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.

26. dakikada Hamroun’un ara pasına hareketlenen Pote kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

43. dakikada kullanılan serbest vuruşta Emrah’ın ortasında arka direkteki Scuk kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 10

53. dakikada kullanılan serbest vuruşta Emrah direkt kaleye vurdu kaleci bu topu güçlükle dışarı çeldi.



Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Ramazan Keleş xx, Murat Şener xx, Burak Cansız xx

BB Erzurumspor: Sehic xxx, Hasan xx, Batuhan xx, Murat xx, Mücahit xx, Scuk xxx, Osman xx (Merthan dk. 80 ?), Emrah xxx, Hamroun xxx (Obertan dk. 85 ?), Yusuf Emre xx (Sunu dk. 73 xx), Pote xxx

Yedekler: Kayacan, Hasan Ayaroğlu, Abdulcebrail, Sefa

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Altınordu: Erhan xx, Kerim xxx, Sinan xx, Tagir xx, Ufuk xxx, Berkay xx, Muhammed xx (Anıl Koç dk. 72 x), Hüseyin xx, Okan xx (Oğulcan dk. 46 x), Ersel xx, Fatih xx (Yasin dk. 46 x)

Yedekler: Ali Emre, Egehan, Ali Mert, Burak, Yusuf Yalçın Arslan, Onur Taha, Mehmet

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Gol: Scuk (dk.43) (BB Erzurumspor)

Sarı kartlar: Mücahit , Scuk, Emrah, Murat (BB Erzurumspor), Oğulcan, Ufuk (Altınordu)

ERZURUM 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 04:46

GÜNEŞ 06:08

ÖĞLE 12:08

İKİNDİ 15:23

AKŞAM 17:58

YATSI 19:16

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