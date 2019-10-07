Türkiye’nin trafiği Erzurum’da konuşulacak

Türkiye’nin ulaştırma sorunları Erzurum’da masaya yatırılacak. İnşaat Mühendisleri Odası Erzurum ve İstanbul şubelerinin Prof. Dr. Aydın Erel anısına düzenleyeceği ‘13’üncü Ulaştırma Kongresi’, 1012 Ekim tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek.

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) tarafından ilk olarak 1974 yılında yapılan Ulaştırma Kongresi’nin bu yıl 13’üncüsü İMO Erzurum Şubesinin ev sahipliğinde düzenlenecek. Türkiye’nin ulaştırma sorunlarına ve trafik keşmekesine çözüm yollarının aranacağı kongrede Erzurum’un ulaşım problemleri de masaya yatırılacak. 1012 Ekim tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek olan kongrenin bu yıl Türkiye’de ulaşım alanında önemli çalışmalara imza atmış Prof. Dr. Aydın Erel anısına düzenleneceğini belirten İMO Erzurum Şube Başkanı Prof. Dr. Ahmet Tortum, kongrede sunulmak üzere 81 bildiri alındığınısöyledi.

ÖNEMLİ İSİMLER KATILACAK

Bu bildirilerin bilim kurulu tarafından değerlendirilerek 31’i sözlü, 4’ü poster sunum olarak belirlendiğini kaydeden Prof. Dr. Tortum, ayrıca ulaştırma alanında yaptıkları çalışmalar ile önemli katkılar sağlayan Prof. Dr. Nadir Yayla, Prof. Dr. Ergun Gedizlioğlu, Prof. Dr. Haluk Gerçek, Dr. İsmail Hakkı Acar, Abdulgafur Yeniay ve Burçak Pirim’in sunumlarının olacağını dile getirdi.

DETAYLARIYLA ELE ALINACAK

Kentlerin ulaşım ve trafik problemlerinin bilimin ışığında ve işin uzmanları tarafından çözülmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Ahmet Tortum, şunlearı söyledi. “Ulaştırma sorunları her kentin kendi özelinde yaşadığı ve tüm dünyanın ortak olarak yaşamakta olduğu en önemli sorunlardandır. Ulaşımın ekonomik, sosyal, kültürel, çevresel etkileri vardır. Ulaştırma problemlerine çözüm arayışlarında, ulaşımın etkilerinin hepsi göz önünde bulundurularak, problem bir bütün olarak incelenmelidir. Kentlerimizde yaşanan sorunların temel kaynağı ulaşım problemlerine günübirlik çözümler üreten yaklaşımıdır. Bu çözümler de bugünü kurtarıp gelecekte daha büyük bir probleme neden olabilmektedir. Günümüz kentleri gün geçtikçe trafik sıkışıklığı, gürültü, zaman ve yakıt kaybından dolayı yaşanılamaz bir hâl almaktadır. Gelenekselleşen Ulaştırma Kongrelerinin her birinde önemli bir konuya dikkat çekilerek yola çıkılmış ve önemli sonuçlar elde edilerek ulaştırma politikaları ve uygulayıcılar açısından katkılar sunulmuştur. 13. Ulaştırma Kongresinin ana teması ‘Yaşanabilir Kentler İçin KentUlaştırma Birlikteliğinin Uyumlu Gelişimi’ olarak belirlenmiştir. 13. Ulaştırma Kongresinde yapılacak sunumlar ve ele alınacak konular ile ulaştırma alanında geliştirilecek politika, planlama ve uygulama çalışmalarına yön verecek sonuçlar elde edilecektir.”

ERZURUM 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 04:47

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