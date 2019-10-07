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YORUM KURALLARINI OKUDUM

'Doğayla dost yaşamayı öğrenmeliyiz'

DHA

ERZURUM İklim Eylem Planı Çalıştayı'na katılan TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, "Gelecek nesli iyi şeyler beklemiyor. En sevdiklerimiz çocuklarımız daha da sevdiklerimiz torunlarımız. Onun için eskiden olduğu gibi yine doğayla dost yaşamayı öğrenmeliyiz" dedi

ERZURUM İklim Eylem Planı Çalıştayı'na katılan TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, "Gelecek nesli iyi şeyler beklemiyor. En sevdiklerimiz çocuklarımız daha da sevdiklerimiz torunlarımız. Onun için eskiden olduğu gibi yine doğayla dost yaşamayı öğrenmeliyiz" dedi
Erzurum'da Valilik, Belediye, Üniversite ve Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) liderliğinde İklim Eylem Planı Çalıştayı düzenlendi. Palandöken'deki bir otelde düzenlenen toplantıya katılanlar konuyla ilgili görüşlerini açıkladı.
KIŞIN SICAKLIKLARIN YÜZDE 4, YAZIN YÜZDE 6'YA KADAR ARTMASI BEKLENİYOR
TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, Erzurum İklim Eylem Planı Çalıştayı'nın Türkiye'ye örnek olduğunu ve bu planının rafta kalmayacağına inandığını söyledi. Önce iyi bir plan arkasında da uygulamanın gelmesi gerektiğini ifade eden Ataç, "İklim değişikliği aslında artık her gün hayatımızın ortasında. Her gün başka bir etkisini yaşıyoruz. Burada karbon salınımlarımız ne kadar ne kadarını yutaklara yollayabiliyoruz. Bunun ne kadarını emebiliyoruz. Bunlar çok önemli. Bütün bunlara geçmeden aslında en kolayı bizim azaltım dediğimiz şu anda karbon emisyonu yaratmaktaki miktarımızı nasıl azaltırız. Buna hem birey hem kurumlar hem de devlet olarak bakmamız lazım. Çok basit şeylerle başlayabiliriz. O adımları attıkça da çok daha önemli adımlara gidebiliyoruz. Çünkü iklim değişikliğini en çok etkileneceği ülkelerden bir tanesi ne yazık ki Akdeniz çanağının içinde Türkiye" dedi. Ataç, şöyle devam etti:
"Bizim kışın sıcaklıkların yüzde 4, yazın yüzde 6'ya kadar belirli bölgelerde artması bekleniyor. Bunun içinde karbon salınımı içinde en önemli şey enerji. Ne yazık ki dünya enerjinin büyük bir kısmını fosil yakıtlardan elde ediyor. Türkiye de öyle. Bu da bizim iklim değişikliğini hızlandırmamıza neden oluyor. Ne yapabiliriz peki. En ucuz enerji tüketilmeyen enerji. Aynı zamanda en temiz enerji. Çünkü hiçbir zararı yok. Ama bugün evlere girelim herkes lütfen bütün alışkanlıklarını gözden geçirsin. Evde kaç tane ampul gerçekten gerekli olduğu için yanıyor. Kaç tanesi de yanmasa da olur. Buradan bile başlayabiliriz. Su tüketimimizden başlayabiliriz. Gideceğimiz bir yere yürüyebiliyorsak neden yürümeyelim. Zaten bir taraftan kilo sorunlarından bahsediyoruz. Bu sadece kilo estetik değil. Sağlık olarak bunun dönüp devlete bir de sağlık sorunu olarak masraf yaratmakta etkisi var. Bütün bunlar bizim çok eskiden 50-60 yıl önce yaptığımız şeyler. Biz bunların hepsine zaten Anadolu kültüründe dikkat ederdik. Böyle bir başımız döndü. Başka bir tüketim çarkının içine girdik. Giysilerimizden, su kullanımımızdan her şeyimizi etkiledi. Tekrar bu kültürü hatırlamamız gerekiyor. Bu bir tercihte değil. İnsanoğlu gezegen üzerinde varlığını sürdürmek istiyorsa artık o ülke bu ülke onları da bırakıp hep birlikte bu çalışmaya bu harekete başlamamız lazım. Artık atıklarımızı önce çıkaralım sonra istifleyelim değil. Tabi ki onu da yapalım çünkü gizli su dediğimiz gizli enerji dediğimiz pek çok faktör var. Önce atık çıkarmayalım. Artık bütün olaylara artık nasıl atık çıkartmayız diye bakmamız lazım."
ARTIK GEZEGEN BUNU KALDIRMIYOR
Eskiden paketli çok fazla eşya alınmadığını bisküvinin, deterjanın, kolonyanın bile bakkalda açık satıldığını hatırlatan Ataç, "Bunu eminim herkes hatırlayacaktır. Bir tane kolonya şişemiz olurdu biz onu sürekli doldururduk. Bütün bunlar unutuldu. Başka bir tüketim hızına girdik. Düşünmeden devam ediyoruz. Artık gezegen bunu kaldırmıyor. Doğayla dost yaşamayı tekrar hatırlamamız gerekiyor. Maalesef gelecek nesli çok iyi şeyler beklemiyor. Onun için sorumluluğumuz daha da artıyor. En sevdiklerimiz çocuklarımız daha da sevdiklerimiz torunlarımız. Ama böyle gidersek, değiştirmez isek çok fazla vaktimiz de yok. Çünkü iklim değişikliği başladı. Her bir birimiz sorumluyuz bundan. Bir tane pipetten, 'Ne olur' demeyin. Herkes bir tane kullandığında 7 milyar tane ediyor. Bütün bunlar bizim çoluğumuzun, çocuğumuzun geleceğini yok ediyor. Gezegende sadece insanlar yaşamıyor. Bizim yaptığımız hatalardan dolayı bütün canlıların da sonunu getiriyoruz. Burada çok büyük bir sorumluluğumuz var" dedi
TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, konuşması sırasında tasarrufa dikkat çekmek için toplantının yapıldığı salondaki ışıkların yarısını söndürttü. Işıklar toplantı boyunca yakılmadı.

ERZURUM

07 Ekim 2019 Pazartesi

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