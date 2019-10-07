İki başkan omuz omuza

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve ile bir araya gelerek, Palandöken ilçesindeki çalışmaları yerinde inceledi.

Özellikle Palandöken ilçesinde bulunan sorunlarını yerinde tespit etmek için yapılan incelemelerde, iki belediye başkanı, hem vatandaşlar ile sohbet etti, hem de keyifli bir gün geçirerek, Cuma namazı sonrası esnafla birlikte çay içti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Palandöken İlçesine bağlı Abdurrahman Gazi, Adnan Menderes ve Müftüsolakzade Mahallelerinde bir dizi incelemelerde bulundu.

Cuma namazını Müftüsolakzade Mahallesine bağlı Tarbasar camide eda eden belediye başkanları, namaz çıkışında Palandöken İlçe Müftüsü Abdurrahman Kotan’ın yaptığı dua sonrası Tarbasar Camileri Dernekler Başkanı Ömerül Faruk Tarbasar , cami çevresinde yapılan taziye evi ve birtakım çalışmalara teşekkür etmek amacıyla , başkanlara plaket takdim etti.

“BAŞKANLARDAN BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU ”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Cuma namazı sonrası yaptığı açıklamada, sabah saatlerinden itibaren Palandöken ilçesinde bazı incelemelerde bulunduğunu ifade ederek, “Palandöken Belediyesi ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekibi ile beraber halkımızın sorunlarına çözüm bulmaya devam edeceğiz. Seçildiğimiz dönem itibariyle de elimizden gelen ne varsa vatandaşlarımızın taleplerine cevap vermeye çalışacağız.’’ Diyerek takdim edilen plaketi hem Büyükşehir belediyesi hem de Palandöken Belediyesi adına aldığını ifade etti.

‘’BELEDİYE BAŞKANIMIZ İLÇEMİZE HASSASİYET GÖSTERİYOR’’

Palandöken Belediye başkanı Muhammet Sunar ise "Büyükşehir Belediye Başkanımızı ilçemizde ağırlamak bizim için büyük bir onur. Yapılmakta olan bu istişarelerimizin ilçemize hayırlar getireceğine inanıyorum. Gerçekleştirilen çalışmaların yerinde incelemeleri her zaman ilçelere faydaları olmuştur. Sorunlar ve talepler birinci ağızdan dile getirilir. Büyükşehir Belediyemizin ilçemize gösterdiği hassasiyet için Büyükşehir Belediyemize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Müftüsolakzade Mahalle muhtarı Mücahit Uçar da başkanlarla istişare ederek mahalle ile ilgili sıkıntı ve sorunları dile getirdi.

ERZURUM 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 04:47

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