Bölgesel yağlanmalara çözüm: Vaser liposuction

Op.Dr. Hüseyin Kandulu, bölgesel yağlanmalara dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Hüseyin Kandulu, “Her alanda olduğu gibi teknolojik gelişmeler estetik alanında da karşımıza çıkmaktadır. Yeni yöntemler ile vücutta biriken yağlardan kurtulmak daha cazip hale geliyor. Liposuction uygulamaları yani vücuttaki yağların alınması yöntemlerinden biri de vaser liposuction bölgesel zayıflama için kullanılan yeni bir tekniktir. Derinin alt kısımda bulunan yağ hücrelerinin dışarı çıkarılması ile yapılan uygulama işlem yapılan kısımda incelmeyi hedefler. Son teknolojik cihazlar ile yapılan bir uygulama olan vazer liposuction ile hastalar acı ağrı hissetmezler. İşlem sırasında hastanın son derece konforlu ve rahat olması sağlanır. Diyet ve egzersiz ile kurtulması mümkün olmayan bölgesel yağlar acısız ağrısız olarak ortadan kalkar. Teknik olarak diğer yağ aldırma işlemlerine göre çok daha pratiktir. Kısa sürede hasta normal hayatına döner” dedi.

Toplumların hepsinde ve her dönemde kadınların daha güzel ve bakımlı görünmek için çabaladığını ifade eden Op.Dr. Kandulu, “Kadınların bu çabaları da güzellik ve estetik konusunda uzmanların yeni yöntemler ortaya çıkarmasına neden olur. Birçok kadın diyet ya da egzersiz ile kilo vermek konusunda sorunlar yaşar. Kiminin insülin direnci kiminin troid hormonu kilo kaybına engel olur. Bu gibi durumlarda kadınlar yağ aldırma yöntemlerinden kendilerine uygun olanı seçerek, zayıflarlar. Aynı zamanda yağ aldırma bölgesel olarak uygulandığından istenen ölçülere kavuşmak için en ideal yöntemdir. Sağlıklı olan her kadın yağ aldırma yöntemini kullanabilir. Bu yöntemlerin hepsinde ultrasonografik ses dalgaları ile işlem uygulanır. İşlem sırasında hasta genel ya da lokal anestezi ile uyuşturulur. Uygulamada ses dalgaları ile yağ hücreleri sıvı hale getirilir. Ardından ise vücuttan çıkarılır. İlgili bölgede görünüşte bir farklılık olmamaktadır. Beden olarak incelme dışında başka bir şekil değişikliği olmaz. Liposuction yağ aldırma yönteminde 2mm ile 4 mm arasında ciltte delik açılır ve ardından ses dalgaları ile sıvı hale getirilen yağ hücretleri alınır. Sonrasında açılan delikler kapatılır. Bölgesel olarak yağlarından kurtulmak isteyenlere teknik olarak en iyi sonuç getiren uygulama vaser liposuctiondur. Çok ender de yaşansa zaman zaman liposuction yönteminde bağ dokuları zarar göredilir. Fakat vaser uygulaması esnasında yağ ve bağ dokusu korunmuş olur. Yağ hücrelerinin hastadan alınmadan sıvı hale getiriliyor olması diğer dokuların korunmasını sağlar. Ayrıca teknik olarak herhangi bir kesik çizik olmadığından hasta çok hızlı bir şekilde iyileşir. Maliyet olarak ise bu yöntemler son yıllarda daha uygun seviyelere düşse de yine de uygulama yapılacak bölgeye göre farklılık göstermektedir” açıklamalarında bulundu.

ERZURUM 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 04:47

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