Burun estetiğinde 4 madde önemli

Doç.Dr. Hakan Kerem, burun estetiğinde 4 maddeye dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Doç. Dr. Hakan Kerem, “Burun estetiği ameliyatı, kliniğimizde uygulanan en özellikli ameliyatların başında gelmektedir. Son on yılda son derece ilerleme kaydetmiş olan yeni teknikler ile, önceden elde edilemeyen benzersiz estetik sonuçlara artık ulaşılabilen ve bu nedenle popülaritesi hızla artan çok özel bir uygulamadır. Burun, kompleks yapısı, narinliği ve üç boyutluluğu açısından vücutta başka hiçbir organda bulunmayan eşsiz bir anatomik yapıya sahiptir. Diğer kozmetik uygulamalardan farklı olarak bu işlem adeta bir heykel yontmaya benzer. Bu nedenle, burun estetiği cerrahları elit düzeyde ve oldukça dikkat gerektiren hassasiyette el becerilerine sahip olmalıdırlar” dedi.

Dünya üzerindeki tüm insanların burunlarının birbirinden farklı olduğundan, tipik bir burun estetiği uygulamasının söz konusu olmadığını ifade eden Dr. Kerem, uygulanan genel yaklaşım ve adımları şu şekilde sıraladı:

“Burun sırtının yeniden şekillendirilmesi ve burun kemerinin düzeltilmesi. Burun kemeri ve/veya geniş burun sırtı köprüsü, hem kadınlarda hem de erkeklerde genellikle düzeltilmesi gereken iki ortak özelliktir. Bir kısmı kıkırdak bir kısmı da kemik olan burun kemerinin düzeltilmesi ilk adımdır. Daha sonra bütün bu yapılar arasındaki uyumun sağlanması için burun sırtının daraltılması gerekmektedir. Bunun için nazal kemik nazikçe kırılır ve kıkırdak kısmı son aşama için hazır hale getirilir.

Alt lateral kıkırdakların yeniden şekillendirilmesi ve törpüleme. Burun alt lateral kıkırdakları burun ucu şeklini belirleyen at nalı şeklinde iki kıkırdak yapıdan oluşur. Birçok rinoplasti hastasında, bu kıkırdak yapılar burnu yamuk ve biçimsiz gösterecek şekilde çok büyük, geniş, ayrık ya da asimetriktirler. Neredeyse her burun estetiği operasyonunda daha çekici bir görünüm elde edilmesi için bu kıkırdakların daha belirgin, daha küçük ve daha uygun boyutlarda bir burun ucu oluşturana kadar törpülenmesi, yeniden şekillendirilmesi ve uygun biçimde yerleştirilmesi gereklidir.

Kemiklerin ve üst lateral kıkırdakların düzeltilmesi. Nazal kemikler ve üst lateral kıkırdaklar burun ucundan başlayarak göz kenarlarına kadar uzanan bölgedeki burun köprüsünün şeklini belirlerler. Bütün bu bölgenin, elle hissedilebilen ve görüntüde fark edilebilir hat bozuklukları olmaksızın istenen sonuç alınana kadar pürüzsüzleştirilmesi için birçok özel ve hassas alet ile düzeltilmesi gereklidir.

Nazal kemiklerin yeni burun köprüsü ve ucu ile eşleştirilmesi. Neredeyse tüm burun estetiği ameliyatlarının son adımı, nazal kemiklerin hassas bir şekilde kırılarak kemiklerin ve üst lateral kıkırdakların yeterli miktarda daraltılması ve bu şekilde yeni oluşturulan belirgin burun ucuna uyum sağlamalarının sağlanmasıdır. Bu işlem burun estetiği uygulamasını düşünen erkeklerde ve kadınlarda bir miktar gerginlik yaratsa da hayal edildiği gibi zorlu ve sert bir işlem değildir. Bu ekstra bir acı ve rahatsızlık hissi yaratmayan son derece hassas ve nazik bir yöntemdir (cerrahınızın eli hafif ve burun estetiği ameliyatlarında deneyim sahibi olduğu sürece). “Kemikleri kırma” aşaması cerrahınızın kabiliyet ve deneyimine güvendiğiniz sürece korkulmaması gereken bir adımdır.”

