PTSO’dan bin öğrenciye kırtasiye yardımı

TOBB ve Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası 20192020 eğitim ve öğretim yılında bin öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı her yıl olduğu gibi bu yılda Pasinler’de bin öğrenciye kırtasiye yardımında bulunuldu. TOBB Efkan Ala İmam Hatip Ortaokulundan başlayarak ilçedeki bütün okullarda eğitim ve öğretim gören öğrencilere dağıtımı gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Taşbaşı, "TOBB başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu tarafından her yıl düzenli olarak yapılan kırtasiye yardımını bu yılda yapıyoruz. Pasinler’in eğitimine bir nebze destek olabiliyorsak ne mutlu bizlere, bu yılda bin öğrencimize TOBB ve Pasinler TSO olarak desteğimizi sürdürdük" şeklinde konuştu.

ERZURUM 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 04:47

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