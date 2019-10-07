Yargı Mensuplarından Rektör Çomaklı’ya ziyaret

Erzurum Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Osman Nuri Nayman ve 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Yakup Taşlıova, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı ziyaret etti.

Rektör Çomaklı ile makamında bir araya gelen Osman Nuri Nayman ve Yakup Taşlıova, çeşitli konular hakkında görüş alışverişinde bulundular. Türkiye’ye insan kaynağı sağlayan en büyük kurumlardan birinin Atatürk Üniversitesi olduğuna vurgu yapan Nayman ve Taşlıova, bu insan kaynağından herkesin yararlanma yoluna gitmesi gerektiğini belirtiler.

Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesinin önemli hukukçular yetiştirdiğini söyleyen konuklar, iyi bir hukukçunun sadece bilgi açısından donanmış olmasının yanında, aynı zamanda vicdan ve merhamet duygularına da sahip olması gerektiğini söylediler.

Konuklarına nazik ziyaretleri için teşekkür eden Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesi ve Hukuk Fakültesi hakkında bilgi verdi. Atatürk Üniversitesinin Erzurum Adliyesi ve Cumhuriyet Başsavcılığıyla çeşitli protokoller dahilinde iş birlikleri içerisinde olduğunu belirten Rektör Çomaklı, özellikle denetimli serbestlik kapsamında kamuya yararlı bir işte çalışma yükümlülüğü bulunan hükümlüler için düzenlenen programların son derece yararlı olduğunu söyledi.

Hükümlülerin bu sayede hem kendilerine hem de topluma fayda sağladıklarını aktaran Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin bu tarz projeleri daima desteklediğine vurgu yaptı.

ERZURUM 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 04:47

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