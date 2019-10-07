Atatürk Üniversitesi ile DAP, buzağılar için protokol imzaladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Atatürk Üniversitesi ile DAP, buzağılar için protokol imzaladı

İHA

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında, Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi ve Buzağı Ölümlerinin Önlenmesi adına protokol imzalandı.

Atatürk Üniversitesi ile DAP, buzağılar için protokol imzaladı

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında, Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi ve Buzağı Ölümlerinin Önlenmesi adına protokol imzalandı.
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir tarafından Rektörlük makamında imzalanan protokolde, Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Fikret Çelebi ile DAP İdaresi Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörü Gül Yıldız da hazır bulundu.
Erzurum'u kapsayan ve proje bedeli 250 bin lira olan sermaye transferine ilişkin imzalanan protokol kapsamında, doğum sırasında meydana gelen kırıkçıkıklar, buzağıların en önemli ölüm sebeplerinden biri olan ishal ve kötü beslenmeye bağlı göbek fıtığı gibi çeşitli hastalığı olan buzağılara, Atatürk Üniversitesi Hayvan Hastanesindeki hekimlerce müdahale edilerek tedavi imkânı sağlanmış olacak.
Protokolle belirlenen 7 hastalık paketinden yararlanacak çiftçilerden, cerrahi müdahale, tahlil ve röntgen dışında herhangi bir ücret talep edilmeyecek ve bunun dışındaki giderler DAP İdaresi tarafından karşılanacak. Ön görülen hastalıklar dışında karşılaşılabilecek vakalar ise Atatürk Üniversitesi Döner Sermaye Kurulu tarafından onaylanan Hayvan Hastanesi fiyat listesi üzerinden fiyatlandırılacak.
“Buzağı ölümlerini yüzde 80 oranında azalttık”
İmza töreninin ardından konuşan Rektör Çomaklı, hayvancılıkta devamlılığın ve kararlılığın birinci altın kuralının hastalıkları önlemek ve yılda bir buzağı almak olduğunu belirterek, buzağıların tedavisinde erken teşhisin büyük önem taşıdığını söyledi.
Geçen yıl farkındalık oluşturularak gerçekleştirilen proje sayesinde başarılı sonuçlar elde edildiğini belirten Çomaklı, buzağı ölümlerinde yüzde 80 oranında azalma yaşandığını ifade ederek şunları söyledi: “Uygulanacak proje ile Erzurum'daki buzağı ölümlerinin büyük oranda azaltılması amaçlıyoruz. Yetiştirici maliyet kaygısı nedeniyle veteriner hizmetinden yararlanamıyor. Bunun aşılması için DAP İdaresiyle iş birliği içerisinde çalışma kararı aldık. Bu projemiz hem vatandaşa hem de milli ekonomiye ciddi katkı sağlayacak.”
“Hayvan hastalıkları yetiştiriciler açısından önemli bir sorun”
Hastalıklara karşı buzağıların özel bakıma ihtiyaç duyduklarını belirten DAP Başkanı Adnan Demir, buzağı ölümlerinin sebebinin yetiştiricinin veteriner hizmetlerinden istenilen düzeyde yararlanamamasından kaynaklandığını söyledi.
Hayvan hastalıklarının yetiştiriciler açısından önemli bir sorun olduğunu vurgulayan Demir, ülkemizde yüzde 15 oranındaki buzağı ölümlerinin ekonomiye olumsuz etkisinin önlenmesi amacıyla bu projenin önemli olduğunu ifade ederek emeği geçen herkese teşekkür etti.

ERZURUM

07 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 04:47
  • GÜNEŞ 06:09
  • ÖĞLE 12:08
  • İKİNDİ 15:21
  • AKŞAM 17:57
  • YATSI 19:14
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum’da Amatör Spor Haftası açılış töreni gerçekleşti
YEREL HABERLER Erzurum’da Amatör Spor Haftası açılış töreni ...
Yargı Mensuplarından Rektör Çomaklı’ya ziyaret
YEREL HABERLER Yargı Mensuplarından Rektör Çomaklı’ya ziyaret
Atatürk Üniversitesi Oryantasyon programı sona erdi
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi Oryantasyon programı sona erdi
“İlk Adımdan Kuruluşa Milli Mücadele” sergisi Erzurum’da açılıyor
YEREL HABERLER “İlk Adımdan Kuruluşa Milli Mücadele” sergisi ...
Mutsuz çocuk kalmasın dediler, 250 çocuğa oyuncak dağıttılar
YEREL HABERLER Mutsuz çocuk kalmasın dediler, 250 çocuğa oyuncak ...
Cani adam kuma istemeyen eşini ve kızını feci şekilde öldürdü
YEREL HABERLER Cani adam kuma istemeyen eşini ve kızını feci şekilde ...
Otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
Dermal dolgular ile gençleşin
YEREL HABERLER Dermal dolgular ile gençleşin
Çocuklarda krup hastalığına dikkat
YEREL HABERLER Çocuklarda krup hastalığına dikkat
PTSO’dan bin öğrenciye kırtasiye yardımı
YEREL HABERLER PTSO’dan bin öğrenciye kırtasiye yardımı
Yorgun görünen bakışlara dikkat
YEREL HABERLER Yorgun görünen bakışlara dikkat
Erzurum - Macaristan ticaret hattı kuruluyor
YEREL HABERLER Erzurum - Macaristan ticaret hattı kuruluyor
Kumayı kabul etmeyen 11 çocuğunun annesi ile kızını öldürdü
YEREL HABERLER Kumayı kabul etmeyen 11 çocuğunun annesi ile kızını ...
Çifte Minareli Medrese’de klima şoku
YEREL HABERLER Çifte Minareli Medrese’de klima şoku
Burun estetiğinde 4 madde önemli
YEREL HABERLER Burun estetiğinde 4 madde önemli
Bölgesel yağlanmalara çözüm: Vaser liposuction
YEREL HABERLER Bölgesel yağlanmalara çözüm: Vaser liposuction
'Buzağı' protokolü
YEREL HABERLER 'Buzağı' protokolü
Ağız ve diş sağlığına dikkat
YEREL HABERLER Ağız ve diş sağlığına dikkat
Cami hoparlöründen anons yaptırıp, çocuklara oyuncak dağıttılar
YEREL HABERLER Cami hoparlöründen anons yaptırıp, çocuklara oyuncak ...
MHP İl Başkanı Karataş, Ilıca’da yeni çarşı esnafını ziyaret etti
YEREL HABERLER MHP İl Başkanı Karataş, Ilıca’da yeni çarşı esnafını ...
'Doğayla dost yaşamayı öğrenmeliyiz'
YEREL HABERLER 'Doğayla dost yaşamayı öğrenmeliyiz'
İki başkan omuz omuza
YEREL HABERLER İki başkan omuz omuza
Türkiye’nin trafiği Erzurum’da konuşulacak
YEREL HABERLER Türkiye’nin trafiği Erzurum’da konuşulacak
BB Erzurumspor - Altınordu maçının ardından: BB Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri: “Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık” Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: “Milli takım arasından sonra özlenen Altınordu’yu izletmek istiyoruz”
YEREL HABERLER BB Erzurumspor - Altınordu maçının ardından: BB ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X