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Kiremitlik Tepe’ye Büyükşehir dokunuşu

İHA

Büyükşehir Belediyesi, Erzurum'da döneminin en güçlü savunma hatlarından olan tabyalar için kolları sıvadı. Büyük ve Küçük Kiremitlik Tabyaları'nın bulunduğu Kiremitlik tepesinde geniş kapsamlı bir çevre düzenleme ve peyzaj çalışması başlatan Büyükşehir Belediyesi, toplamda 300 bin metrekareyi bulan tarihi alana yepyeni bir görünüm kazandıracak.

Kiremitlik Tepe’ye Büyükşehir dokunuşu

Büyükşehir Belediyesi, Erzurum’da döneminin en güçlü savunma hatlarından olan tabyalar için kolları sıvadı. Büyük ve Küçük Kiremitlik Tabyaları’nın bulunduğu Kiremitlik tepesinde geniş kapsamlı bir çevre düzenleme ve peyzaj çalışması başlatan Büyükşehir Belediyesi, toplamda 300 bin metrekareyi bulan tarihi alana yepyeni bir görünüm kazandıracak.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin Kiremitlik Tepe’de başlattığı geniş kapsamlı çevre düzenleme ve peyzaj çalışması son sürat devam ediyor. Atlama Kuleleri’nin bulunduğu bölgede 1800’lü yılların sonuna doğru inşa edilen Büyük ve Küçük Kiremitlik tabyalarının da bulunduğu alan, Büyükşehir Belediyesi’nce yürütülen çalışmaların sona ermesiyle göz kamaştırıcı bir güzelliğe kavuşmuş olacak.
YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMAYI BAŞKAN SEKMEN ANLATTI
Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, stratejik öneme sahip olması nedeniyle Erzurum’da tabya diye tabir edilen onlarca tarihi yapıt bulunduğunu hatırlatarak, bunlar arasında 1800’lü yılların sonuna doğru inşa edilmiş olan Büyük ve Küçük Kiremitlik tabyalarının da bulunduğunu belirtti. Halk arasında Kiremitlik Tepe olarak bilinen bölgede ayrıca Türkiye’nin ilk ve tek Kayakla Atlama Kuleleri’nin yapıldığını kaydeden Başkan Sekmen, şehirde hem kış sporları ve hem de turizm açısından yoğun ilgi gören bu alanda çok geniş kapsamlı bir çevre düzenleme çalışması yaptıklarının bilgisini verdi.
KİREMİTLİK TEPE’DE GÖRSEL ŞÖLEN
300 bin metrekare genişliğindeki alanda ilk iş olarak otomatik bir sulama sistemi kurduklarını anlatan Başkan Mehmet Sekmen, daha sonra çimlendirme çalışmalarına başladıklarını kaydederek, devasa büyüklükteki bu alanı baştan sona yeşillendireceklerini ve çeşitli peyzaj mimari tekniklerini kullanarak görsel bir şölen oluşturacaklarını ifade etti. Başkan Sekmen, “Böylece hem tarihi yapılarımızı koruma ve gün yüzüne çıkartmış olma noktasında bir adım daha atmış ve hem de Kayakla Atlama Kulesi’nin bulunduğu bölgeye ve çevreye görsel açıdan nitelik kazandırmış olacağız. Çalışmalarımız tamamlandıktan sonra insanlar burada artık boz bir tepeyle değil de, yemyeşil ve iç açıcı bir manzara ve yepyeni bir Kiremitlik Tepe ile karşılaşacaklar” diye konuştu.

ERZURUM

08 Ekim 2019 Salı

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