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Büyük göğüsler sırt ve boyun ağrısına sebep oluyor

İHA

Op.Dr. Esra Bilgen, büyük göğüslerin sırt ve boyun ağrısına sebep olduğunu söyledi.

Büyük göğüsler sırt ve boyun ağrısına sebep oluyor

Op.Dr. Esra Bilgen, büyük göğüslerin sırt ve boyun ağrısına sebep olduğunu söyledi.
Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Esra Bilgen, “Göğüslerin vücuduna oranla büyük ve sarkık olan kişilerde zamanla omurga öne doğru eğilmekte bu kişiler çok istese de dik duramamaktadır. Sırt ve boyun ağrıları sıklıkla eşlik eder. Boyun fıtığı olan bayanlar göz ardı edilmeyecek oran da büyük memelilerdir. Ağırlığın etkisiyle sutyen askı bölgeleri çöker ve oluk halini alır. Memenin katlantı bölgesinde pişikler, mantar enfeksiyonları, cilt kalitesinde bozulma sıkça görülmektedir. Kişi bu bölgeyi ne kadar kuru ve temiz tutmaya çalışsa da mümkün olmaz. Bütün bu fiziksel etkilerin yanı sıra büyük memelerin psikolojik sağlığa da olumsuz etkileri vardır. Kişiyi özgüveni eksik, mutsuz yapabilir. 18 yaşını doldurmuş, anestezi almasında sakınca olmayan, büyük memeleri nedeniyle fiziksel ve psikolojik sıkıntılar yaşayan kişilerde meme küçültme ameliyatı yapılabilir” dedi.
Göğüs küçültme ameliyatı sonrası ağrının eşiğinin çok düşük olan kişilerde bile rahatlıkla tolere edildiğini ifade eden Op.Dr. Esra Bilgen, “Ameliyattan sonraki ilk 6 saat ağrı ve rahatsızlık hissi olabilir fakat sonrasında kişi rahatlar. Büyük memelerin verdiği ağırlıktan kurtulmuş olduğu için ameliyat olmuş kişi ayağa kalkar kalkmaz kendini hafif hisseder ve daha dik yürümeye başlar. Meme küçültme ameliyatının ortalama süresi 2.5 saat dir. Bu süre memelerin büyüklüğüne ve şekillendirilmesinin zorluğuna göre değişebilir. Meme küçültme ameliyatı memenin dikleştirilip, aynı zamanda küçültülerek şekillendirildiği ameliyatdır. Ameliyat izleri meme başı renkli kısım çevresinde çepeçevre, renkli kısmın tam ortasından aşağıya doğru inen dik bir çizgi ve meme altı kıvrım bölgesinde yatay çizgi şeklindedir. Ameliyat izleri kişiden kişiye değişmekle birlikte ortalama 1 yıl içinde soluklaşmaya başlar. Beyaz tenli, sigara içmeyen, sağlıklı beslenen kişilerde yara izleri çok daha iyi iyileşir. Ameliyat sonrası yara izlerini takip ederek gerekli önerilerde bulunuyorum” diye konuştu.
Tanımlanmış olan son cerrahi tekniklerle göğüs başında kalıcı his kaybının olmadığını kaydeden Op.Dr. Bilgen, “Ancak bazen çok büyük ve sarkık olan memelerde, ameliyat sonrası meme başında 1 yıla varan süre ile uyuşukluk olabilir. Kalıcı erojen duyu kaybı olmaz. Meme küçültme ameliyatı sonrası kişi emzirebilir. Genel tıbbi bilgi olarak bu ameliyat sonrası süt verme fonksiyonunda yüzde 30 oranında azalma olur. Meme küçültme ameliyatı kanser oluşumuna neden olmaz. Meme küçültme ameliyatı ile meme dokusunun bir bölümü çıkarıldığı için potansiyel meme kanseri gelişebilecek dokuların bir bölümü de uzaklaştırılmış olur. Ancak meme küçültme ameliyatı kansere karşı koruyucu amaçla yapılan bir ameliyat değildir. Meme büyüklüğünü belirleyen ameliyat öncesi yapmış olduğumuz çizimdir. Bu çizim ve işaretlemeler kişinin omuz genişliği, gövde genişliği, memelerin çapı ve sarkıklık derecesi göz önünde bulundurularak yapılmaktadır. Hastanın beklentisi ve isteği de önemlidir” açıklamalarında bulundu.

ERZURUM

08 Ekim 2019 Salı

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