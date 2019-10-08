Altını ıslatma nedeni; derin uyku

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Altını ıslatma nedeni; derin uyku

İHA

Uzman Klinik Psikolog Müjde Yahşi, derin uykuda olan çocuklar da altını ıslatma durumunun sık gerçekleştiğini söyledi.

Altını ıslatma nedeni; derin uyku

Uzman Klinik Psikolog Müjde Yahşi, derin uykuda olan çocuklar da altını ıslatma durumunun sık gerçekleştiğini söyledi.
Uzman Klinik Psikolog Müjde Yahşi, “Enürezis, 5 yaşına girmiş bir çocuğun herhangi bir organik bozukluğa veya hastalığa bağlı olmaksızın en az 3 ay süreyle haftada 2 kez gerçekleşen alt ıslatması durumudur. Bir çocuğun idrar yapma alışkanlığını kazanması, mesane kaslarının ve sinirlerinin yeterince olgunlaşması ile ilgilidir. Normal gelişim sürecinde olan bir çocuğun 34 yaşına kadar idrar tutabilmeyi öğrenmesini bekleriz. Çocuk, gündüz idrar kontrolünü 23 yaşlarında, gece idrar kontrolünü ise 34 yaşlarında kazanır. Ancak ebeveynin çocuğu ile iletişimi, bağlanma ilişkisi, ebeveyn tutumları, tuvalet eğitiminin erken verilmesi çocuğun ruhsal gelişimine zarar verirken mesane kaslarının olgunlaşmasını da olumsuz etkiler ve çocuk 4 yaşını geçmiş olmasına rağmen altını ıslatmaya devam edebilir. Örneğin ebeveyn; çocuğuna cezalar veriyorsa, ev içinde katı kurallar koyuyorsa, çocuğuna hiç vakit ayırmıyorsa, çocuğuna hoşgörü ve şefkat ile yaklaşmıyorsa, anne baba arasında sürekli çatışma durumu varsa ve tuvalet eğitimine geçmek için acele ederek çocuğu da bu konuda zorluyorsa, çocuğunun alt ıslatması olasıdır. Bunların yanı sıra ailenin aşırı koruyucu tutumu, kalıtımsal yatkınlık, ailede can kaybı ve buna benzer travmatik durumlar gibi pek çok etken de çocukta enürezis gelişmesine yol açabilir. Örneğin; tek çocuklu bir ailede çocuğa gösterilen aşırı ilgi neticesinde çocukta becerilerin gelişmesi ve idrar kontrolü gibi önemli alışkanlıkların kazanılması gecikebilir. Öte yandan hiçbir ruhsal sebebe bağlı olmaksızın alt ıslatma nedeni ebeveynin de kendi çocukluğunda bu problemi yaşamış olmasıyla ilgili olabilir. Ya da ruhunda derin yaralar oluşturan ölüm, kaza, göç, savaş ya da bir deprem gibi doğal afet çocukta travma etkisi oluşturarak alt ıslatmasına neden olabilir” dedi.
Psikolog Yahşi, enürezis yani alt ıslatmanın 2 tip olarak görüldüğünü belirterek şöyle sıraladı:
“Mesanedeki sinir ve kas kontrolünün gelişmesindeki gecikmeden kaynaklanan ve doğumdan itibaren ara vermeden devam eden enürezis birincil tip olandır. İkincil tip ise; tuvalet eğitimini tamamlayıp en az 6 ay ile 1 yıl süren ve idrar kontrol kazanımından sonra yeniden başlayan alt ıslatma durumudur. Birincil tip enürezis, fiziksel ve ruhsal sebepler içermeyen genellikle derin uyku ve kalıtımsal yatkınlığın gözlendiği alt ıslatmadır. Yapılan araştırmalarda enüretik çocukların yani alt ıslatan çocukların yüzde 75nin anne ya da babasının da alt ıslatma problemi yaşadığı öğrenilmiştir. İkincil tip enürezis ise; yeni bir kardeşin doğumu, yeni bir eve taşınma, erken dönemde uzun süreli kreşe başlama, boşanma, travma ya da korkunun neden olduğu bazı ruhsal gerginlik durumlarında ortaya çıkan alt ıslatmadır.”
Alt ıslatmada, çocuk eğer mutlu ve uyumlu bir çocuk ise ve aile içinde huzurlu bir ortamda büyüyorsa endişeye kapılmaya gerek olmadığını ifade eden Psikolog Yahşi, “Çünkü alt ıslatma ile birlikte çocuk, davranışlarında ve ruhsal uyumunda bozukluk göstermiyorsa burada derin uyku ya da kalıtımsal yatkınlıktan söz edebiliriz. Zira ilaçla tedaviye direnç gösteren alt ıslatmalarda, çocuk başka uyumsuzluk belirtileri gösterebilir. Bunlar; kekemeliklerin, uyku bozukluklarının, tiklerin, dışkı kaçırmaların, yalan söyleme ve çalma gibi çeşitli davranış bozukluklarının birlikte görüldüğü durumlardır. Hangi tip enüretik çocuk olursa olsun ailelerin çocuğuna göstereceği hoşgörülü ve empatik yaklaşımı, bu problemi çözebilecek en önemli adım olacaktır. Alt ıslatma problemini daha kısa sürede ve sağlıklı şekilde çözebilmek aslında çocuğa gösterilen tutumlarla ilgilidir. Aile çocuğa karşı ne kadar ılımlı, sevecen ve olağan şekilde yaklaşırsa, problem de o denli sağlıklı ve hızlı çözüme ulaşabilir. Şayet aile; problemi, çocuğunu azarlayıp aşağılayarak çözmeye çalışıyorsa bilinmesi gerekir ki; ailenin gösterdiği bu tutum ancak problemin şiddetini artırırken çocuğa da aşağılık ve suçluluk duygusu yükler. “Yine mi altını ıslattın, kaç kere dedim sana tuvaletini tut diye, tuvaletini tutmayı bir öğrenemedin gitti, inadına mı yapıyorsun sen, bıktım her sabah çarşafını değiştirmekten, arkadaşların öğrendi bir sen öğrenemedin, bak kim altına kaçırıyor senin gibi” şeklinde söylenen her söz, çocuğun alt ıslatma şiddeti artırır ve çocuğun benlik saygısı oluşumuna kalıcı zararlar verir. Eğer ki ebeveynin 5 yaşını geçmiş ve hala altını ıslatan çocuğu varsa, asla yapmaması gereken şey; çocuğunu rencide etmemesidir. Yapacağı şey çocuğa sevgisini hissettirmesi ve klinik psikologdan vakit kaybetmeden yardım alması gerektiğidir” açıklamalarında bulundu.

ERZURUM

08 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 04:48
  • GÜNEŞ 06:10
  • ÖĞLE 12:08
  • İKİNDİ 15:20
  • AKŞAM 17:55
  • YATSI 19:12
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Meme estetiğinde bunlara dikkat
YEREL HABERLER Meme estetiğinde bunlara dikkat
Mide küçültme ameliyatı yaptırırken dikkat
YEREL HABERLER Mide küçültme ameliyatı yaptırırken dikkat
Büyük göğüsler sırt ve boyun ağrısına sebep oluyor
YEREL HABERLER Büyük göğüsler sırt ve boyun ağrısına sebep oluyor
Burun problemleri psikolojiyi bozabiliyor
YEREL HABERLER Burun problemleri psikolojiyi bozabiliyor
Tasarım atölyeleriyle Oltu Taşı'nda gelir artacak
YEREL HABERLER Tasarım atölyeleriyle Oltu Taşı'nda gelir artacak
Çat İlçesine klip çekildi
YEREL HABERLER Çat İlçesine klip çekildi
Ağız kokusuna sebep olan 8 probleme dikkat
YEREL HABERLER Ağız kokusuna sebep olan 8 probleme dikkat
Atatürk Üniversitesinde bir yerli üretim daha Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Yüksel tarafından 'Karbür Takviyeli Metal Matrisli Kompotit Malzeme' üretildi Patenti alınan aşınma direncine sahip malzemenin otomotiv, havacılık ve savunma sanayide kullanılması amaçlanıyor TEKNOFEST’ten hem bronz madalyayla hem de patentiyle döndü
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesinde bir yerli üretim daha Dr. Öğr. ...
Çocuklar istedi, Başkan Sekmen yaptı
YEREL HABERLER Çocuklar istedi, Başkan Sekmen yaptı
Muhsin Yazıcıoğlu Parkı’na yepyeni çehre
YEREL HABERLER Muhsin Yazıcıoğlu Parkı’na yepyeni çehre
Büyükşehir Yunus Emre Mahallesi’ne park yaptı
YEREL HABERLER Büyükşehir Yunus Emre Mahallesi’ne park yaptı
Oltu taşı tasarım atölyeleri kurulacak
YEREL HABERLER Oltu taşı tasarım atölyeleri kurulacak
Kiremitlik Tepe’ye Büyükşehir dokunuşu
YEREL HABERLER Kiremitlik Tepe’ye Büyükşehir dokunuşu
Tarihçi profesör, mezun olduğu okulda derse girdi
YEREL HABERLER Tarihçi profesör, mezun olduğu okulda derse girdi
Erzurum’da Amatör Spor Haftası açılış töreni gerçekleşti
YEREL HABERLER Erzurum’da Amatör Spor Haftası açılış töreni ...
Atatürk Üniversitesi ile DAP, buzağılar için protokol imzaladı
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi ile DAP, buzağılar için protokol ...
Yargı Mensuplarından Rektör Çomaklı’ya ziyaret
YEREL HABERLER Yargı Mensuplarından Rektör Çomaklı’ya ziyaret
Atatürk Üniversitesi Oryantasyon programı sona erdi
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi Oryantasyon programı sona erdi
“İlk Adımdan Kuruluşa Milli Mücadele” sergisi Erzurum’da açılıyor
YEREL HABERLER “İlk Adımdan Kuruluşa Milli Mücadele” sergisi ...
Mutsuz çocuk kalmasın dediler, 250 çocuğa oyuncak dağıttılar
YEREL HABERLER Mutsuz çocuk kalmasın dediler, 250 çocuğa oyuncak ...
Cani adam kuma istemeyen eşini ve kızını feci şekilde öldürdü
YEREL HABERLER Cani adam kuma istemeyen eşini ve kızını feci şekilde ...
Otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
Dermal dolgular ile gençleşin
YEREL HABERLER Dermal dolgular ile gençleşin
Çocuklarda krup hastalığına dikkat
YEREL HABERLER Çocuklarda krup hastalığına dikkat

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X