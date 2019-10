Başkan Sunar, esnafla bir araya geldi

Toplumun her kesimi ile bir sık sık bir araya gelen Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve mahalle muhtarı ile birlikte Müftüsolakzade Mahallesinde bulunan 2. Marketler Güneş Cami çevresindeki esnafla buluşarak esnafın sorunlarını dinledi.

Palandöken ilçesinde farklı noktalarda esnafla buluşmalarına devam eden Başkan Sunar, Müftüsolakzade Mahallesi 2. Marketler Güneş Cami çevresinde bulunan esnafı ziyaret etti.

Vatandaşların sorunlarını dinledikten sonra çevrede bir takım incelemelerde bulunan Başkan Sunar, “Bizim temel ilkemiz herkesin görüşüne yer vermek . Vatandaşlarımızın sorunlarını birinci ağızdan dinleyerek, istişare ederek, yerinde görerek ve en önemlisi hizmet üreterek Palandöken’i daha da büyütmek” dedi.

‘Kapımız da gönlümüz de size her zaman açık’ vurgusu yapan Başkan Sunar, gittiği her yerde büyük sevgiyle karşılanıyor.

Başkan Sunar’ın yaptığı ziyaretten memnun olduklarını dile getiren vatandaşlar, “Belediye başkanını halk belirli zamanlarda ancak görebilirdi. Başkana ulaşmak derdini, sıkıntını anlatmak kelimenin tam manasıyla dertti. Ancak Başkan Sunar’ı çok sık görüyoruz, kolay ulaşıyoruz ve her türlü sıkıntımızı hiçbir aracı olmadan doğrudan kendisine iletebiliyoruz. Sunduğu hizmetlerden de oldukça memnunuz. Ve başkanımızın sürekli olarak bu tür programlara yer vermesini istiyoruz” dediler.

