Iraklı öğrenciler Rektör Çomaklı’yı ziyaret etti

Erzurum İl Göç İdaresi Müdürü Haşim Özcan ile Atatürk Üniversitesinde öğrenim gören Iraklı öğrenciler Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı makamında ziyaret etti.

Üniversite bünyesinde yaklaşık 3 bin yabancı uyruklu öğrencinin eğitim gördüğünü ve bu sayının her geçen yıl giderek arttığını belirten Rektör Çomaklı, dünya üniversitesi olma yolunda öğrenci ve öğretim üyelerinin yurt dışında tecrübe kazanmalarını önemsedikleri gibi yine yabancı akademisyenlerin ve öğrencilerin Atatürk Üniversitesinde bulunmalarının oldukça önemli olduğunu ifade etti.

Farklı renklerin, farklı kültürlerin zenginlik unsuru olduğunu vurgulayan Çomaklı, bu kapsamda Iraklı öğrencilerin birer kültür elçisi olduklarına değinerek: “Sizleri ülkemizde, şehrimizde ve üniversitemizde ağırlamaktan çok mutluyuz. Üniversitemizde uyguladığımız programlar ile Türkçeyi pratik bir şekilde öğrendiniz. Türk kültürünü daha yakından tanıma fırsatı buldunuz. Sizler iki ülke arasında köprü kuruyorsunuz. Mutluluğunuz ve huzurunuz bizim için çok önemli. Günler geçer, aylar geçer, yıllar geçer her şey unutulur ama bir şey unutulmaz. O da gönüllere bırakılan izdir. Bizim de amacımız gönülde bir iz bırakmaktır" şeklinde konuştu.

Erzurum’u çok sevdiklerini ve burada olmaktan mutluluk duyduklarını söyleyen Iraklı öğrenciler, Rektör Çomaklı ile tanışmaktan dolayı çok mutlu olduklarını, çok sıcak karşılandıklarını ve kendilerini yalnız hissetmediklerini dile getirdiler.

Atatürk Üniversitesi bünyesinde olmak ve eğitim görmekten dolayı gurur duyduklarını ifade eden misafir öğrenciler son olarak: “Bizlerle sürekli iletişim halinde olan ve her ne olursa olsun kapısını rahatça çalma imkânı tanıyan Rektörümüze çok teşekkür ediyoruz. Bizi çok mutlu etti ve ne kadar değerli olduğumuzu bize hissettirdi” diye konuştular.

ERZURUM 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:48

GÜNEŞ 06:10

ÖĞLE 12:08

İKİNDİ 15:20

AKŞAM 17:55

YATSI 19:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.