Erzurum’da bir kadın Tarihi Aziziye Tabyası'nda yarı çıplak poz verdi

Erzurum’da Tarihi Aziziye Tabyası'nda çektirdiği yarı çıplak fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaşan kadın gözaltına alındı.

1872 yılında ErzurumKars karayolunu kontrol altında tutmak amacıyla Top Dağı’na yaptırılan, 3 tarafı toprağa gömülü olan ünlü Aziziye Tabyası'nı stüdyo gibi kullanarak yarı çıplak fotoğraf çektiren ve bunları sosyal medya hesabından paylaşan K.G. (24) isimli şahsa yüzlerce Erzurumlunun tepki göstermesi üzerine emniyet güçleri harekete geçti. Polis tarafından gözaltına alınan K.G., ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. K.G. hakkında TCK’nın 226/2 maddesi uyarınca müstehcenlik suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Tarihte 93 Harbi olarak bilinen OsmanlıRus Savaşı'nda en kanlı çatışmalara sahne olan tarihi mekana sahip çıkılmasını isteyen vatandaşlar, böyle bir olayın bir daha yaşanmamasını istedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü Erzurum Şube Müdürlüğü'nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"08.10.2019 tarihinde Erzurum ilimiz Nene Hatun Tarihi Milli Parkı içerisinde bulunan tabyalarda uygunsuz kıyafetle bir kadının çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşması sonrasında fotoğrafların bazı yayın organlarınca yayınlandığı üzülerek görülmüştür. Söz konusu fotoğraf çekiminin kurumumuz tarafından onaylanması veya izin verilmesi gibi bir durum kesinlikle söz konusu olmamakla birlikte haber içeriklerinde yer alan müstehcen görüntülerin kullanılmak sureti ile Nene Hatun Tarihi Milli Parkının manevi şahsiyetine de zarar verildiği ortadadır. Söz konusu fotoğrafları çektiren şüpheli şahıs ile ilgili yasal süreç başlatılmış olup, kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ERZURUM 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:48

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