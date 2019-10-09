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Büyükelçi Viktor Matis: “Macaristan şu anda Avrupa'da yatırım yapılabilecek ülkelerin başında ...

İHA

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EKOAVRASYA)Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren ile birlikte Erzurum Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral'ı makamında ziyaret etti.

Büyükelçi Viktor Matis: “Macaristan şu anda Avrupa'da yatırım yapılabilecek ülkelerin başında geliyor" Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral’ı ziyaret etti Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral: “Macaristan ile ilişkilerimizi ileri seviyelere taşımak istiyoruz”

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EKOAVRASYA)Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren ile birlikte Erzurum Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral’ı makamında ziyaret etti.
Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EKOAVRASYA) Derneği, Erzurum Ticaret Borsası, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği ile 1.Organize Sanayi Bölgesi tarafından Erzurum’a davet edilen, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis bir dizi programa katılmak üzere Erzurum’a geldi.
Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Doğu Anadolu İhracatçılar birliği Yönetim kurulu Başkanı Ethem Tanrıver ile 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurul Başkanı Murat Urkuç’u ziyaret eden, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Programının öğlenden sonraki kısmında ise Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, 1.Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç ile birlikte Erzurum Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral’ı makamında ziyaret etti.
Büyükelçi Matis'e görevinde başarılar dileyen Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Borsanın çalışmaları, projeleri hakkında bilgiler vererek, sözlerine şöyle devam etti: "Sayın Büyükelçi Türkiye'de ki ilk ziyaretlerinden birisini de Erzurum’a yapıyor olması memnuniyet verici. Bu anlamda ilimiz ve bölgemizin Macaristan ile ekonomik ve ticari anlamda işbirliği yapmasını amaçlıyoruz. Üyelerimizin ve esnafımızın Macaristan ile yatırım fırsatlarını yakalayabilmesi için, MacaristanTürkiye Ekonomik ve ikili işbirliği toplantısı düzenledik. Bu toplantıda Macaristan ile yatırım fırsatlarını ele alarak, görüş alışverişinde bulunacağız. Macaristan hem ticari anlamda hem kültür olarak kendimize yakın hissettiğimiz ülkelerden birisidir. İş adamlarımızın bu ülkede yatırımları vardır. Bunun yanı sıra üyelerimizden ciddi manada bu ilişkileri daha da geliştirmek için gayret gösteren firmalarımız vardır. Bu fırsatları değerlendirerek Macaristan ile ilişkilerimizi ileri seviyelere taşımak istiyoruz. Ben bu anlamda ziyaretlerinden dolayı Sayın Büyükelçi ve heyetine teşekkür ediyorum" dedi.
Ev sahipliğinden dolayı Başkan Hakan Oral’a teşekkür eden Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis ise , Macaristan tarafından yatırımcılara verilen teşvik ve vergi sistemlerini anlatmak üzere bu ziyareti gerçekleştirdiklerini ifade ederek "Macaristan şu anda Avrupa'da yatırım yapılabilecek ülkelerin başında geliyor. "Macaristan ile Türkiye arasındaki Ticari ve ekonomik çalışmalarımızı Türkiye'nin dört bir köşesine götürerek ikili ilişkilerimizi arttırmak istiyoruz” dedi.
Başkan Oral ziyaretin anısına, Büyükelçi Matis’e, üzerinde Erzurum Ticaret Borsası logosu bulunan bakır işlemeli tepsi hediye etti. Macaristan Büyükelçisi ise Başkan Oral’a, Gülbaba Türbesini temsilen, porselenden imal edilmiş gül hediye etti.
Öte yandan programın öğleden sonraki akışında ise Polat Resort Otel’de MacaristanTürkiye İkili Ekonomik İlişkileri ve İkili İşbirliği İmkanları konulu toplantı gerçekleştirildi.
Moderatörlüğünü Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren’in yaptığı ve konuşmacı olarak Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis’in slayt eşliğinde Macaristan’da yatırım fırsatları konularını anlattığı toplantıya Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, 1.Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkan vekili Hüseyin Polat, Müsiad Erzurum Şube Başkanı Fuat Demir , Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyeleri, Yavuz Sarı, Aykut Koç ile çok sayıda davetli katıldı.

ERZURUM

09 Ekim 2019 Çarşamba

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