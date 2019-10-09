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Suriyeli çocukları kaçıranlara '300 metre yaklaşmama' tedbiri

DHA

ERZURUM'da yaşları 10 ila 15 arasında değişen Suriye uyruklu kız çocukları A.J., F.N. ile T.C.'yi kamyonetle kaçırmak isteyen İ.G. (35) ve S.H. (70) vatandaşların ihbarıyla suçüstü yakalandı. Adli kontrol kararıyla serbest bırakılan 2 şüphelinin çocuklara, 300 metreden fazla yaklaşması yasaklandı. 

ERZURUM'da yaşları 10 ila 15 arasında değişen Suriye uyruklu kız çocukları A.J., F.N. ile T.C.'yi kamyonetle kaçırmak isteyen İ.G. (35) ve S.H. (70) vatandaşların ihbarıyla suçüstü yakalandı. Adli kontrol kararıyla serbest bırakılan 2 şüphelinin çocuklara, 300 metreden fazla yaklaşması yasaklandı. 
Olay, geçen 5 Ekim günü merkez Yakutiye ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre kargo şirketinde şoför olarak çalışan İ.G., beraberindeki S.H. ile birlikte Gürcükapı semtinde, "Zabıta geliyor" diyerek kandırdıkları Suriye uyruklu A.J., F.N. ile T.C.'yi kapalı kasa kamyonete bindirdi. Kamyonet hızla yol alırken, kasadaki çocuklar 'İmdat' diye bağırmaya başladı. İ.G., çocukların bağrışmalarına aldırış etmeden kamyoneti, sürmeye devam etti.
Sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine polis, çocukların içerisinde olduğu kamyoneti yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki Yanık Dere Mevkii'nde durdurdu. İ.G. ve S.H. gözaltına alınırken, çocuklar ifadeleri alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
'SİZİ ÖLDÜRÜRÜM, DİLİNİZİ KESERİM' 
S.H.'nin kendilerini tehdit ettiğini söyleyen çocuklar, "Şoför 'arabada para var, binin sizin olsun' dedi. Aracı hızla sürerek uzaklaştı. 'İmdat' diye bağırdık ama durmadı. Yaşlı olan adam yanımıza geldi ve 'Sizi öldürürüm, dilinizi keserim' dedi. Biz bağırmaya devam ettik. Bir fırsatını bularak arabadan atladık" dediler.  
'CİNSEL BİR AMACIM YOK'
İ.G. ve S.D. ise suçlamaları kabul etmedi. Kahvehanede otururken yanına S.H.'nin geldiğini iddia eden İ.G., "'Benim üç yeğenim var. Beni istediğim yere götürür müsün?' dedi. Ben de yaşlı olmasından dolayı kabul ettim. Çocukların yanına gittik. İkisi büyük biri küçüktü. İkisi kamyonete kendisini bindi, küçük olanına omuzlarından tutarak binmesine yardımcı oldum. 'İmdat' diye bağırdıklarını ve aracın durmasını istediklerini duymadım. Çocukların araca binmesi dışında herhangi bir fiziki temasım olmadı. Zaten olay yerine vardıktan kısa bir süre sonra polisler bizi yakaladı. Buraya götürmekte farklı ya da cinsel bir amacım yok" diye konuştu.
'ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR'
Sorgularının ardından İ.G. ve S.H. adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısı ikiliyi adli kontrol kararı uygulanması için Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. 2'nci Sulh Ceza Hakimliği de 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlamaları yöneltilen 2 şüpheliye yurt dışında çıkış yasağı getirerek, hafta içi her gün en yakın karakola giderek imza atmaları yönünde adli kontrol kararı aldı. 
Mahkeme, İ.G. ve S.H.'nin mağdur çocuklara 300 metreden fazla yaklaşmasını da yasakladı. 

ERZURUM

09 Ekim 2019 Çarşamba

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