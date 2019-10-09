Güneş Vakfı’ndan Barış Pınarı Harekatına destek

Güneş Vakfı Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, "Güneş Vakfı olarak, devletin bu tür hamlelerini her zaman için desteklediğimizi kamuoyuna duyuruyoruz" dedi.

Türkiye'nin, bulunduğu coğrafyanın toprak bütünlüğünü ve sınır güvenliğini ön planda tutarak, bölgesinde bir barış üssü olma hedefiyle hareket ettiğini ifade eden Ceylan, "Bugün, bölgenin dışında yer alan ülkelerin, bölgenin kaderi üzerinde etkili olma hevesleri neticesinde masum insanların zarar gördüğü bir savaş ve kaos ortamına tanıklık ediyoruz. Bölge, barıştan her geçen gün uzaklaştırılmaya yönelik uygulamalara maruz bırakılırken, bölgede sağduyunun temsilcisi olan Türkiye'nin, bu duruma kayıtsız kalması düşünülemez. Bölgenin, bir an önce huzur ve güven ortamına kavuşması gerekmektedir. Bu kapsamda, Fırat Kalkanı Operasyonu ile başlayan ve Zeytin Dalı Harekatı ile devam eden, bölgeye barış ve huzur getirmeye yönelik operasyonlar, devletimizin gördüğü lüzum üzerine, Fırat'ın doğusuna yönelik olarak devam edecektir" dedi.

Ceylan açıklamasında "Güneş Vakfı olarak, devletin hamlelerini her zaman olduğu gibi bugünde destekliyoruz. Dualarımız ve Kalbimiz, kahraman Türk Ordusu içindir. Rabbim Şanlı ordumuzu Barış Pınarları Harekatı'nda muzaffer eylesin." ifadelerini kullandı.

ERZURUM 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:49

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