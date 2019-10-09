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Çatlaklar ve kırışıklar artık dert değil

İHA

Dr. Ata Nejat Ertek, çatlaklar ve kırışıklıkların artık sorun olmaktan çıktığını söyledi.

Çatlaklar ve kırışıklar artık dert değil

Dr. Ata Nejat Ertek, çatlaklar ve kırışıklıkların artık sorun olmaktan çıktığını söyledi.
Cildin vücudun en geniş, aynı zamanda güzelliğin dışa vurulduğu en önemli organ olduğunu belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, “Cilt yaşlanması diğer organlardan farklıdır seyreder. Cilt sadece içten değil, dıştan da yaşlanır. Vücudunuzun en büyük organını, cildinizi diğer organlardan ayıran başlıca fark onun dış etkilere de açık olmasıdır. Bu nedenle de çevresel faktörler deri yaşlanmasını etkilemektedir. Ultraviyole, hava kirliliği, enfeksiyonlar, sigara içmek ve bazı hormonal faktörler yaşlanma sürecini hızlandıran en önemli etkenlerdir” diye konuştu.
Ciltte kırışıklık probleminin dışında aynı zamanda cilt çatlaklarının da oluşabileceğini bu çatlaklar karın, göğüs, uyluk ve üst kol bölgelerinde görüldüğünü kaydeden Dr. Ata Nejat Ertek, “Bu çatlaklar, neredeyse her 3 kadından birinde görülür, sık sık kilo alıp verme dönemleri ve hamilelik sırasında ortaya çıkar. Cildin alt dokularında yoğun ve sürekli gerilme sonucu ortaya çıkmaktadırlar. Cildin gerilmesi ciltteki bazı hücrelerden kimyasal maddelerin ortaya çıkmasını tetiklemektedir. Bunun sonucu olarak alt ciltteki kollajen ve elastik lifler zarar görmektedir. Ciltte oluşabilecek bu tarz sorunların çözümü artık acısız, ağrısız ve kolaydır. Gelişen teknoloji ile bir çok sorunun çözümü daha da kolaylaşmıştır. Kişileri gündelik hayattan alıkoymadan gerçekleşen ,iğne kullanılmadan ve uyuşturucu jel kullanılarak uygulanan acı hissettirmeyen bir yöntem olan yeni nesil yöntem Plexr Plazma (Lazer teknolojisi) ciltteki bir çok soruna çözüm olabiliyor. Plexr Plazma,estetik cerrahiden çekinenler için göz çevresi yenileme, cilt çatlakları, leke, akne ve iz tedavilerinde uygulanıyor. Uygulanacak cilt yüzeyindeki elektriksel aktivite ile ortamdaki havayı plazma enerjisine dönüştürüyor. Bu enerji cildin sorunlu dış yüzeyini buharlaştırıyor ve yeni doku oluşum süreci başlamış oluyor. Sadece lokal anestezik kremler ile uyuşturularak yapılabilen ve kısa sürede iyileşme, ağrı ve acı gibi işlem sonrası sorunu olmayan, yan etkisi olmayan bu yöntem ciltte görülen bir çok sorunların çözümüdür” şeklinde konuştu.

ERZURUM

09 Ekim 2019 Çarşamba

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