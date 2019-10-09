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Protez tedavisi birçok soruna çözüm oluyor

İHA

Op.Dr. İbrahim Rızvanoğlu, protez tedavisinin birçok soruna çözüm olabileceğini söyledi.

Protez tedavisi birçok soruna çözüm oluyor

Op.Dr. İbrahim Rızvanoğlu, protez tedavisinin birçok soruna çözüm olabileceğini söyledi.
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op.Dr. İbrahim Rızvanoğlu, “Protez tedavisi vücudun hemen hemen tüm eklemlerine uygulanabilir. En sık yapılan bölgeler ise diz, kalça ve omuz bölgeleridir. En başarılı sonuçlar bu bölgelerden alınmaktadır. Protez cerrahisi , eklem içindeki hasarın son aşamaya gelmesi sonucunda bozulan eklemin çıkarılarak, yerine aynı işlevi görecek yapaymetal eklem / implant (platin) yerleştirme işlemidir. Halk arasında kireçlenme, kıkırdak erimesi, eklem sıvısının bitmesi gibi... isimlerle de bilinen ekleminin aşınması sonucunda, eklem hareketleri oldukça ağrılı ve kısıtlı hale gelir. Eklemden dışarıdan duyulabilecek şekilde sesler gelebilir. Protez genellikle 5575 yaşları arasında 4. Evre (son evre) kireçlenmesi olan kişilerde uygulanır. Hastalığınızın derecesi ayrıntılı bir fizik muayene ve röntgen sonrası anlaşılır. Ama geceleri uykudan uyandıran eklem ağrılarınız varsa, her gün düzenli olarak ağrı kesici alma ihtiyacı hissediyorsanız ve hareket kabiliyetiniz azaldıysa protez cerrahisi için aday olabilirsiniz. Cerrahi işlemin en sık yapıldığı yaş aralığı 5575 yaş olsa da, işlem son evre kireçlenmesi olan kişilere alt veya üst yaş sınırı olmaksızın uygulanabilir” dedi.
Protez ameliyatının yaklaşık 1 saat sürdüğünü ifade eden Op.Dr. Rızvanoğlu, “Ameliyat sonrası kişi aynı gün ameliyatlı uzvunu(diz, kalça, omuz vb.) kullanmaya başlayabilir. Ameliyat sonrasında 3 günlük hastanede yatış süresi önerilir. Bu süre zarfında ameliyat sonrası ağrıların ortadan kaldırılması, enfeksiyon gelişimini engelleme ve eklemin hareketlendirilerek kişinin gündelik hayatına dönmesi ve 3 günün sonunda kimseye ihtiyaç duymadan yaşamını idame ettirmesi hedeflenir. Bu süre sonunda hastalarımızı evlerine taburcu ediyoruz. Her ne kadar 3 gün sonunda gündelik işlerine dönmeleri sağlansa da eklemin tam fonksiyonlarını kazanması yaklaşık 1,52 aylık süreci bulabilmektedir. Kişiden kişiye değişmekle birlikte protezlerin ortalama ömürleri yaklaşık 15 20 yıldır. Bu sürenin sonunda protezde aşınma veya gevşeme izlenebilir. Aşınma veya gevşeme oluşursa eski protez çıkarılıp yerine aynı seansta yenisi uygulanabilir. En sık karşılaştığımız sorulardan biri, ek hastalığı olan kişilerin ameliyata girip giremeyeceğidir. Şeker hastalığı, kalp yetmezliği olan , bypass /anjio geçiren kişiler, astım, guatr, böbrek yetmezliği, kemik erimesi, romatizma vb. hastalıkları olan hastalarımız hastalıkları ile ilgili branşın görüşleri alınarak ameliyata girebilmektedir. Ameliyat esnasında veya sonrasında; yara yeri enfeksiyonu ve yara iyileşme problemleri, protez çevresi kırıklar, pıhtı atması vb. gibi sorunlar oluşabilmektedir. Fakat bu sorunlar yüzde 1’den daha az sıklıkla görülmekte olup, hemen hemen her zaman tedavi edilebilir sorunlardır” açıklamalarında bulundu.

ERZURUM

09 Ekim 2019 Çarşamba

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