Gençleşmede popüler formül: Vampıre Facelift

Dr. Meltem Ayran, vampıre facelift uygulaması hakkında bilgiler verdi.

Medikal Estetik Hekimi Dr. Meltem Ayran, “Cilt yenileme konusunda en etkili yöntemlerden biri olan Vampire Facelift /Vampiryüzü Maskesi Hollywood'da son dönemin en popüler gençleştirme uygulamalarındandır. Kim Kardashian, Gisele Bundchen gibi ünlülerin tercih ettiği bir uygulamadır. 2016 yılında Vampire Facelift Practitioner olarak Türkiye 'de bu uygulamayı ilk yapanlardan biriyim. Dr. Sherif Wakil, Vampire Facelift’ in uluslarası eğitmeni, Londra’li bir hekimdir. Kişinin kendi kanı ile yapılan bu işlem yüzün tüm katmanlarında yenilenmeyi sağlıyor. Cilt, cilt altı bağ dokusu, kemik dokuya kadar her seviyede bir yenilenme meydana geliyor. Uygulama sırasında;, Mikroiğneleme, kanul tekniği, İğne ile derin enjeksiyon gibi teknikleri kullanarak maksimum etkiyi oluşturmayı hedefleriz” dedi.

Uygulama sonrasında anında etki görüldüğünü ifade eden Dr. Ayran, “10 gün sonrasında çok daha iyi bir görünüm elde edilir. Max.etki ise 46 haftada görülür. Vampir yüzü maskesi, bu konuda uluslararası eğitim almış bir hekim tarafından yapılmalıdır. Etkisi ortalama 1218 aya kadar sürer. Güvenli bir yöntemdir. Uygulama sonrasında ertesi gün dilerseniz makyajınızı yapabilir ve normal yaşamınıza devam edersiniz. İçinde olduğumuz aylar bu uygulama için oldukça uygundur” açıklamalarında bulundu.

ERZURUM 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:49

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