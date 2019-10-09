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Erzurum’da İklim Eylem Planı Zirvesi

İHA

Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi ve Tema Vakfı'nın işbirliğinde düzenlenen İklim Eylem Planı Zirvesi'nde de Büyükşehir'in çevre yatırımları takdir topladı.

Erzurum’da İklim Eylem Planı Zirvesi

Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi ve Tema Vakfı’nın işbirliğinde düzenlenen İklim Eylem Planı Zirvesi’nde de Büyükşehir’in çevre yatırımları takdir topladı.
Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’nın sekretaryasını üstlendiği projenin tanıtımında konuşan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Türkiye’de iklim değişikliğiyle mücadelede başarıya ulaşılabilmesi için öncelikle yerel düzeyde eyleme geçilmesi gerekmektedir” dedi.
“Erzurum İklim Eylem Planını Hazırlıyor” sloganıyla gerçekleştirilen çalıştayda görüşlerini belirten Başkan Sekmen, Erzurum’da hayata geçirdikleri çevre yatırımlarının, iklim değişikliğiyle mücadelede önemli birer örneği teşkil ettiğini söyledi.
“Yerkürenin dengesi bozuluyor”
İklim Değişikliği Eylem Planı Çalıştayı’nda artan nüfus, gelişen teknoloji, tabii ve doğal kaynakların kullanımı gibi konulara değinen Başkan Sekmen, dünyanın giderek yaşlandığını belirterek, sürekli artış gösteren nüfus, gelişen teknoloji, tabii ve doğal kaynakların korunamaması, sınai faaliyetlerinin yoğunlaşması ve kimyevi maddelerin kullanım sıklığı gibi çevresel etkenlere dikkat çekti.
Sekmen, “Bu etkenler yüzünden yerküremiz de, bozulan bu dengeden payına düşeni almaktadır. İtiraf etmek gerekir ki; ekosistemin ve dünyadaki tabii yaşam akışının bozulmasında birinci ve başlıca sorumlu insanoğludur” diye konuştu.
“Doğal dengeyi maalesef koruyamadık”
Sekmen, özellikle tarım toplumundan endüstri toplumuna geçişle birlikte başlayan sanayileşme ve ardından büyük bir gelişim trendi yakalayan teknolojinin; aslında dünyanın sonunu hazırlayan etkenlerin başında geldiğini ifade etti.
Başkan Sekmen, “Sürekli artan nüfusa paralel olarak ihtiyaç ve beklentiler de artış göstermiş, ancak bu beklentilerin karşılanması sürecinde düşünülen en son şey ne yazık ki, doğal denge olmuştur. Ormanlık alanların vasfını kaybetmesinden, doğal kaynakların hızlıca tüketilmesine, atık ve arazi yönetim sürecinin kötü işletilmesinden, kimyasal madde ve gazların yoğun kullanımına varıncaya kadar daha birçok neden, dünyamızı bugün neredeyse çözümsüz hale gelen küresel çevre sorunlarıyla karşı karşıya bırakmıştır” şeklinde konuştu.
Küresel Isınma ve buna bağlı olarak ortaya çıkan İklim Değişikliği sorununun, işte bu tepkinin ta kendisi olduğunu dile getiren Başkan Sekmen, “Bu yüzden bahsini ettiğimiz bu sorunları ortadan kaldırmaya yönelik olarak atmamız gereken adımlar, aslında bütünüyle bize ait olan ‘etkileri’ ya ortadan kaldırmak yahut disipline edebilmekten geçiyor. Hele ki, bu süreçte belki de en büyük sorumluluk yerel yönetimler olarak bizlere düşüyor” dedi.
Büyükşehir Belediyesi’nin söz konusu süreçte verdiği mücadeleyi de anlatan Sekmen, “Biz Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak evsel atıkları topluyor ve bir bölgede depolamak suretiyle bertaraf ediyoruz. Çünkü evsel atıklar, yani çöplerimiz metan gazı oluşumunda çok büyük bir rol oynuyor ve bu gazın karbondioksitten tam 28 kat daha zararlı olduğu biliniyor. Bu gaz doğal bir sürecin sonucu olarak atmosfere salınıyor ve atmosferdeki dengenin bozulmasında da yine aktif bir rol oynuyor. Biz katı atıklarımızı depoladığımız bölgede bir santral kurduk ve metan gazını elektrik enerjisine dönüştürmeyi başardık. Şu anda hem evsel atıklardan enerji elde ediyor ve para kazanıyoruz, hem de metan gazının atmosfere salınımını engelleyerek ekosistemi koruma altına almış oluyoruz” şeklinde konuştu.
Büyükşehir Belediyesi’nin bir diğer çevre yatırımı olan Güneş Enerji Santrallerinden de bahseden Başkan Sekmen, “Sadece ülkemizde değil, enerji kaynakları artık dünyanın dört bir yanında tükenmeye yüz tutmuş, doğal olarak bu durum yönetimleri yeni arayışlara itmiştir. Bu bağlamda yine Büyükşehir Belediyesi olarak biz doğal çevreye hiçbir müdahale bulunmadan Erzurum’da güneş enerjisinden elektrik üretiyoruz. Yani su kaynaklarına herhangi bir müdahalede bulunmadan, ağaç kesmeden ve tarım arazilerine dokunmadan, en önemlisi de hiçbir kimyasal kullanmadan elektrik üretiyoruz. İlaveten Erzurum’da atık sularımızı bile arıtıyor, bu suyun tüm zararlı etkileriyle doğrudan doğaya karışmasını engelleyerek, temiz ve kullanılabilir sulama suyu elde ediyoruz. Kısaca Erzurum’da biz atmosfere ‘etki’ edecek faktörleri azami düzeyde ortadan kaldırmaya ve atmosferin bize göstereceği ‘tepkiden’ dolayısıyla oldukça uzakta kalmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
“Erzurum iklim eylem planını hazırlıyor”
Türkiye’de her kentin; her ilçenin ve hatta her kasabanın benzer yönetim süreçlerini işletip, benzer yol ve yöntemlerle doğayı koruma altına alması gerektiğini kaydeden Başkan Sekmen, İklim Değişikliği Eylem Planı’nın işte tam da burada devreye girdiğini söyledi.
Sekmen, konuşmasında şunları kaydetti: “Bu sorun küresel bir sorun ve özellikle de ülkemizi çok yakından etkileyecek bir sorun. Ama şu da bir hakikat ki; bu sorunla mücadeleyi bir seferberliğe dönüştürecek olan adımların yerel yönetimler tarafından atılması gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi; Türkiye’de iklim değişikliğiyle mücadelede başarıya ulaşılabilmesi için öncelikle yerel düzeyde eyleme geçilmesi gerekmektedir. Bizler ‘Erzurum, İklim Eylem Planını Hazırlıyor’ sloganıyla iklim değişikliğine karşı ilk adımı tüm paydaşlarımızla birlikte izleyeceğimiz bir yol haritası oluşturarak attık. Yine ilgili kurum ve kuruluşlarımızla birlikte Erzurum için çeşitli iklim senaryoları oluşturacak, karşı karşıya bulunduğumuz riskleri ve fırsatları belirleyeceğiz. Paydaş toplantıları düzenleyeceğiz, bu konuda kamuoyunda bir farkındalık oluşturacak ve ardından sorunun yerel ölçekte çözümüne katkı sunacak yatırımları aşamalı olarak hayata geçireceğiz. Dolayısıyla ümit ediyoruz ki; Türkiye’de tüm belediyeler ve bu süreçte kilit rol oynayacak tüm kurum ve kuruluşlarla el ele vererek bu problemin üstesinden gelecek ve iklim değişikliğine karşı elimizdeki tüm imkânlarla mücadele edeceğiz.”

ERZURUM

09 Ekim 2019 Çarşamba

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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