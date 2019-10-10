TRT Çocuk’un sevilen karakterleri Forum Erzurum’da çocuklarla buluştu

TRT Çocuk’un sevilen kahramanları “Akıllı Tavşan Momo” ve “Kare Takımı” Forum Erzurum’da çocuklarla buluştu.

Erzurum ve çevre illerin alışveriş ve eğlence merkezi Forum Erzurum, TRT Çocuk’un sevilen karakterleri Kare Takımı ve Akıllı Tavşan Momo’nun sahne şovlarına ev sahipliği yaptı. TRT Çocuk’un sevilen karakterleri Akıllı Tavşan Momo ve Kare Takımı yeni maceralarıyla bu kez Forum Erzurum’da çocuklarla buluştu. 28 Eylül 6 Ekim tarihleri arasında farklı saatlerde gerçekleşen sahne şovlarıyla Akıllı Tavşan Momo ve Kare Takımı yeni maceraların izini sürmek için Forum Erzurum’da çocuklarla eğlenceli dakikalar geçirdi. Sahne şovuna ailesiyle katılan çocukların yanı sıra farklı ilçelerden gelen anaokulu çağındaki çocukların da katılımıyla yaklaşık 5 bin kişilik izleyici karşısına çıkan TRT Çocuk’un sevimli kahramanları çocuklarla eğlenceli dakikalar geçirdi. Çocuklarla önce oyunlar oynayan karakterler, sevilen şarkılar eşliğinde çocuklarla dans etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

ERZURUM 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:50

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