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Medikal estetikte 7 maddeye dikkat

İHA

Medikal estetikte 7 maddeye dikkat

Dr. Sevgi Ekiyor, medikal estetikte maddelere dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.
Dr. Ekiyor, dikkat edilmesi gereken maddeleri şöyle açıkladı:
“1. Botoks sağlığa zararlı mıdır ve gebelikte yapılabilir mi?: Botoks bir toksin olsa da sağlığa zararlı değildir. doğru şekilde uygun dozlarda yapılmadığında ancak bazı komplikasyonlar; kaşlarda asimetri, gereğinden fazla kalkmış kaşlar nedeniyle şaşkın bir yüz ifadesi, kaşların yukarıya hiç kaldırılamaması, kaşların ve göz kapaklarının aşağıya düşmesi, ağız kenarına yapılan uygulama sonrası konuşma zorluğu, yetersiz uygulama nedeniyle kırışıklıkların giderilmemesi veya kaşların kalkmaması görülebilir. Bunlarda hekim tarafından düzeltilebilir. Botoksun gebelik ya da emzirme sırasında kullanım güvenilirliği saptanmamış olup C kategorisinde yer almaktadır. Botoksun gebelik ve emzirme döneminde kullanılması önerilmemektedir.
2. Botoks yüzde şişme, gözaltlarında şişme yapar mı?: Botoks bir dolgu maddesi görevi görmez. Yüz bölgesindeki mimik kaslarına geçici ve uygulama ihtiyacına bağlı tam ya da kısmi felç yapar. Haliyle diğer komşu mimik kasları daha efektif çalışmaya başlayınca o bölgede daha önce hastanın fark etmediği katlanmalar artar ve hastaya gözaltından şişik ve torbalanma yapmış olarak zannedilir. Böyle bir etkisi yoktur.
3. Dolgu maddelerinden en sık kullanılan hyarulonik asit nedir? Vücutta ne kadar kalır? Yüzde dağılıp istenmeyen yerlerde şişlik yapar mı?: Hyaluronik asit insan vücudunda bulunan sağlık açısından önemli bir madde olup ilerleyen yaşlarda vücutta azalmaktadır. Dolgu maddesi olarak 19. Yüzyılın ikinci yarısından beri kullanılıyor olup gayet güvenilir bir yöntemdir. Kırışıklıkların azalması , su dengesi , eklemlerde yumuşatıcı etki etmesi gibi birçok faydası da bulunmaktadır. Dolgu maddesi bulunduğu bölgeye sadece etki gösterir. Etrafına su toplama özelliği olup bu sebeple uygulamalarda şişlik gözlemlenebilir. Kendiliğinden gerileyebilecek bu şişlik açısından gene de birkaç gün alkol tüketmeme, ara ara soğuk uygulama, çok sıcak su ,buhar, sauna gibi ortamlardan sakınma gibi tedbirlerle atlatılır. Geçici dolguların etkisi uygulamasının ömrü 6 ay ile 24 ay arasında değişmektedir. Bu süre seçilen dolgunun içeriğine ve yoğunluğuna göre değişmektedir. Hastanın cildinde yağ oranının ve su miktarının azalmasına bağlı olarak bütçesel olarak daha az dolgu talep edilmesi ile çalışmada tatmin edici sonuçlar alınmayabilir yoksa; vücudunuzda dolguyu yıkacak hyalurinidaz enzimi normal seviyelerden fazla olmadıkça ya da dışarıdan tüketilmedikçe dolgunun kendiliğinden yıkımı beklenmemektir.
4. Mezoterapiler çarpıntı fenalaşma yapar mı? Ne gibi yan etkiler olabilir?: Mezoterapide sistemik dediğimiz çarpıntı bulantı baş dönmesi gibi bulgular beklenmez. Mezoterapi sadece cilt içi uygulanan bölgede yanma hissi, kızarıklık, hassasiyet iğne yerlerinde morarma yapabilir. Bunlar da buz ve hekim tarafından önerilen krem uygulamaları ile gene birkaç gün alkol tüketmeyip sıcak su sauna buhardan uzak durarak geçecek yan etkilerdir.
5. Bronzlaşmak işlem yaptırmaya engel midir?: Bronzlaşmak cilt yapısında su kaybı oluşturup gerginliğini artıran üst cilt tabakasının ölü hücrelerini çoğaltan bir durumdur. Bu sebeple asitle yapılan yüz soyma işlemleri ve tüm yüz uygulanacak lazerle cilt gençleştirme ve lazerli epilasyon işlemleri için engeldir. Genel olarak güneşle direk temas etmemek güneş kremi kullanımı ve güneşlenmenin 10.0011.00 gibi ya da 16.00 dan sonra yapılmasını uv ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için ister işle yaptırsın ister yaptırmasın tüm hastalarımıza öneririz.
6. Botoks aşırı terleme tedavisinde kullanılmaktadır peki etkisi nasıldır ve hangi bölgeler için uygundur?: Hiperhidrozis tedavisinde kullanımı, ter bezlerine ulaşan sinirlerde oluşturduğu geçici blokaj sayesinde ter oluşumunu geçici olarak durdurmasına bağlıdır.. En sık koltukaltı aşırı terlemesi olanlarda , el ve ayaklarda da kullanır. Etki süresi 39 ay sürmektedir. Yüz terlemelerinde çok etkili değildir. Yüz uygulamalarında ciltte gerginlik vs yapacağından o bölgede estetik değişiklik istemeyenler için uygun değildir. Genelde ilkbaharda botoks enjeksiyonu yapılan kişilerde yaz dönemini mutlu bir şekilde geçirmek hedeflenir.
7. Bazı kişilerde saç ekimi başarısız olmaktadır bunun nedenleri nelerdir ve neler önerirsiniz?: Vücuttaki kılın veya saçın olduğu yerden doku dışına alınıp; başka bir vücut veya saçsız alana ( saçsız veya vücutta başka bir alana) yerleştirilmesi işlemine saç ekimi denir. Saç ekimi bir tür doku naklidir ve bu nakil kişinin kendi dokusuyla yapılır. En sık erkelerde, erkek tipi androjenik dökülmeler için uygulanmaktadır. Saç ekimi yapılmadan önce ve yapıldıktan sonra dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Kişinin saçlı derisini saç ekimine prp mezoterapi saç botoksu gibi kişiye uygun tedavilerle hazırlamak mühimdir. Vücutta bulunan herhangi vitamin eksikliği hormonal bozukluk gibi durumların tespiti yapılıp onlara yönelik tedaviler başlanmalıdır. İşlem sonrasında da saç kaybetmiş bir bölgenin gene aynı şeyi tekrarlama mekanizmasını bozmak iyileştirmek esasıyla tam başarıya ancak ulaşılabilir.”

ERZURUM

10 Ekim 2019 Perşembe

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