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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Erzurum bir gönül insanını daha kaybetti

İHA

Erzurum'da ihtiyaç sahibi ailelerin "Raci Baba" diye tanımladığı Raci Solmaz, yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü. Erzurumlu gönül insanı, Narmanlı Camii'nde yarın Cuma namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Erzurum bir gönül insanını daha kaybetti

Erzurum’da ihtiyaç sahibi ailelerin “Raci Baba” diye tanımladığı Raci Solmaz, yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü. Erzurumlu gönül insanı, Narmanlı Camii’nde yarın Cuma namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Erzurum’da ömrünü hayır ve hasenat işleri için harcayan, çeşitli STK’lar ve hayır kurumlarında görev yapan ve uzun yıllardır da Ebu İshak Vakfı’nın Mütevelli Heyet Başkanlığı görevini yürüten Raci Solmaz, 64 yaşında hayata gözlerini yumdu. Yaklaşık 60’a yakın dernek ve STK’yı çatısı altında toplayan Erzurum Sivil Toplum Platformu’nda da, geçtiğimiz yılın sonuna kadar Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Solmaz’ın vefat haberi Erzurum’da büyük üzüntüye neden oldu.
“HİZMETLERİ SINIRLARIN ÖTESİNE UZANMIŞTI”
Erzurum Sivil Toplum Platformu Başkanı (ESTP) Mustafa Güvenli, Raci Solmaz’ın vefatı dolayısıyla yayımladığı taziye mesajında; “Merhumun hayır hizmetleri sınırların bile ötesine uzanmıştı” dedi.
Raci Solmaz’ın müstesna bir gönül insanı olduğunu ve ömrünü ihtiyaç sahipleri için adeta harç ettiğini vurgulayan Başkan Güvenli, “Merhum Raci ağabeyimiz, yöneticiliğini yaptığı Ebu İshak Vakfı ile ihtiyaç sahibi ailelerin ‘Raci Babası’ olmuştu. Kendisi, geçtiğimiz yıllarda Halep’e 42 TIR insani yardım malzemesi gönderilmesi sürecine de önemli katkılar sağlamıştı. İlaveten El Bab’daki çocukların eğitim ve öğretimi için kurulan Erzurum Ortaokulu’nda da çok büyük emekleri oldu. Erzurum için çok büyük bir değerdi ve ardında yeri kesinlikle doldurulamayacak bir boşluk bıraktı. Merhuma Allah’tan rahmet niyaz ediyorum, hepimizin ve Erzurum’un başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.
ESTP Başkanı Güvenli, Raci Solmaz’ın cenazesinin, Narmanlı Camii’nde yarın Cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazıyla toprağa verileceğini sözlerine ekledi.

ERZURUM

10 Ekim 2019 Perşembe

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