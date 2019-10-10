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Sevgi evlerinde 'Başarı Şehri' kurdu Sevgi evlerinde çocuklar etkinliğe doymuyor

İHA

Sevgi evlerinde barınan çocuklar, hayal güçlerini konuşturuyor. Minik Ertan'ın arkadaşıyla birlikte kurmuş olduğu Başarı Şehri, Sevgi evinde yapmış olduğu etkinliklerden sadece bir tanesi.

Sevgi evlerinde 'Başarı Şehri' kurdu Sevgi evlerinde çocuklar etkinliğe doymuyor

Sevgi evlerinde barınan çocuklar, hayal güçlerini konuşturuyor. Minik Ertan’ın arkadaşıyla birlikte kurmuş olduğu Başarı Şehri, Sevgi evinde yapmış olduğu etkinliklerden sadece bir tanesi.
Çocuk hizmetleri bağlamında, korunma, yatılı konaklama ve bakım hizmeti sunan Sevgi evleri, 0 18 yaş arasında olan çocuklara hizmet veriyor. Çocuklar, sevgi evlerinde hem öğrenimlerini görüyor hem de hayal güçlerini kullanarak etkinliklere doymuyorlar.
Sevgi evlerindeki etkinlikler ile mutlu olan, üretmeyi, fikir bulmayı ve fikirlerini hayata geçirmeyi çok seven 13 yaşındaki Ertan Konak, tasarlamış olduğu Başarı Şehrinin hikayesini anlattı.
Arkadaşı Tufan ile birlikte ne oyun oynayalım diye düşünen minik Ertan, 3 gün boyunca tasarladıkları şehirlerine kendi evini, acil servisli hastaneyi, helikopterli polis merkezini ve şuan öğrenim gördüğü okulu kurdu.
Görselliği eksik etmeyen Ertan, Şehrin ortasından geçen bir kanal bile tasarladı. Mukavvalar ile yapmış oldukları kalıbın üzerine, poşet geçirerek suyun sızmasını engelleyen Ertan, çok basit malzemelerle ve fikirlerle kendi şehrini oluşturdu.
Arkadaşıyla birlikte arabalarıyla oyun oynarken bir şehir oluşturan Ertan, övgü ve mutlulukla anlattığı şehrine ise Başarı şehri adını verdi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl müdürlüğünün, Çocuk Koruma Kanunu kapsamında yürütmüş olduğu çalışmayla oluşturulan sevgi evlerinde, 0 18 yaş arası çocuklar barınıyor. 203 çocuğa yatılı bakım hizmeti sunulan sevgi evlerinin yanı sıra, bin 497 çocuk ise aile yanında destekleniyor. 18 yaşına giren çocuklar kendilerini geliştirdikleri branşlarda, diğer öğrencilere destek olabiliyorken, dışarıda konaklamak ve kendi ayakları üzerinde durmak isteyen gençlere ise devlet iş olanakları sunuyor.
AÇSH Erzurum İl Müdürü Cemil İlbaş, Sevgi evlerinde çocukların sanata ve spora ilgili olduklarını ve bu konuda daima destekçi olduklarından bahsetti. Özellikle hiperaktif çocukların enerjilerini atmaları için spor konusunda bilinçli yönlendirmeler yaptıklarından söz eden İlbaş, Güreş, Badminton, Buz hokeyi, Halter, Futbol ve Kayak branşlarında bir çok başarı elde ettiklerini açıkladı.
Aile ve toplum hizmetleri adı altında toplam 150 bin 16 kişiye verdiği eğitimler ile ulaşmayı başaran AÇSH, Yaşlı Evde Bakım Projesiyle, Çocuk hizmetleri, Kadın Hizmetleri, Şehit ve Gazi yakınları hizmetleri, Engelli hizmetleriyle adından söz ettiriyor.

ERZURUM

10 Ekim 2019 Perşembe

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