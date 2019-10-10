Erzurum Ticaret ve Sanayi Odas\u0131 (ETSO) b\u00fcnyesinde y\u00fcr\u00fct\u00fclen, \u2018ETSO \u0130\u015f Okulu\u2019 projesi kapsam\u0131nda ilk e\u011fitim program\u0131 d\u00fczenlendi. ETSO \u0130\u015f ve End\u00fcstri \u0130li\u015fkileri Birimi\u2019nin \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 neticesinde hayata ge\u00e7irilen \u2018ETSO \u0130\u015f Okulu\u2019, oda organlar\u0131 ve \u00fcyeleriyle daha s\u0131k\u0131 i\u015fbirli\u011fi yapmak, b\u00f6lgesel, ulusal ve uluslararas\u0131 ticaret f\u0131rsatlar\u0131n\u0131, e\u011fitim, fuar, tedarik, organizasyon vb. mesleki ve sekt\u00f6rel kapasitenin geli\u015ftirilmesini sa\u011flamay\u0131 ama\u00e7l\u0131yor. ETSO \u0130\u015f Okulu\u2019nun ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi ilk e\u011fitiminin konusu; \u2018Kurumsalla\u015fma ve Kurumsal \u0130leti\u015fim\u2019 oldu. Ki\u015fisel Geli\u015fim Uzman\u0131, E\u011fitimciYazar Din\u00e7er Barut\u00e7ugil taraf\u0131ndan verilen e\u011fitime ETSO \u00fcyeleri kat\u0131ld\u0131. Meclis Salonu\u2019nda d\u00fczenlenen e\u011fitim program\u0131n\u0131n a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131nda konu\u015fan ETSO Y\u00f6netim Kurulu \u00dcyesi Vakur Alemdar, ETSO \u0130\u015f Okulu\u2019nun ticaretin i\u00e7inde olan herkese yeni ufuklar a\u00e7aca\u011f\u0131na ve firmalar\u0131n, i\u015fyeri sahiplerinin vizyonlar\u0131n\u0131 geli\u015ftirmelerine destek olaca\u011f\u0131na inand\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getirdi. Alemdar konu\u015fmas\u0131nda \u015fu ifadelere yer verdi; \u201cOda idari y\u00f6netimi sizleri, grubunuzdan ve bir y\u0131l sonra web portala d\u00f6n\u00fc\u015fecek bu i\u015fbirli\u011fi platformu vas\u0131tas\u0131yla tedarik, eleman ihtiya\u00e7lar\u0131n\u0131z\u0131, sekt\u00f6r sorunlar\u0131n\u0131z\u0131, fuar, i\u015f gezisi, e\u011fitim taleplerinizi ayr\u0131 ayr\u0131 de\u011ferlendirecek ve \u00e7\u00f6z\u00fcm sunmak ama\u00e7l\u0131 sizlerin hizmetine sunacakt\u0131r. ETSO Stratejik Plan\u0131 kapsam\u0131nda; \u0130\u015f Okulu vas\u0131tas\u0131yla e\u011fitimlerimiz, etkinliklerimiz \u00fccretsiz olacak, \u00fcniversiteler, kamu kurum ve kurulu\u015flar\u0131 ile i\u015fbirliklerimiz, ayr\u0131ca yap\u0131lan protokoller ve akreditasyona sahip 5 y\u0131ld\u0131zl\u0131 Oda olma gere\u011fi s\u00fcrekli geli\u015fen bir vizyonla \u015fehrinizle, b\u00f6lgenizle daha s\u0131k\u0131 i\u015fbirli\u011fi ile ticaret yapma imkan\u0131 bulacaks\u0131n\u0131z. Sizleri, \u00f6nce \u015fehrimizle sonra Do\u011fu Anadolu B\u00f6lgesi ile ve tabi ki ulusal ve uluslararas\u0131 firmalarla ticaret ve yat\u0131r\u0131m f\u0131rsatlar\u0131 ad\u0131na bir arada tutmay\u0131 hedefliyoruz. Kurumsal kapasitenizi g\u00fc\u00e7lendirecek bu i\u015fbirli\u011fi platformumuza verdi\u011finiz destekten dolay\u0131 hepinize te\u015fekk\u00fcr ediyoruz.\u201d Alemdar\u2019\u0131n konu\u015fmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan, Ki\u015fisel Geli\u015fim Uzman\u0131, E\u011fitimciYazar Din\u00e7er Barut\u00e7ugil taraf\u0131ndan kat\u0131l\u0131mc\u0131lara, \u2018Kurumsalla\u015fma ve Kurumsal \u0130leti\u015fim\u2019 konulu seminer verdi. Seminerde, \u015firketlerin en \u00f6nemli y\u00f6netsel sorunlar\u0131n\u0131n ba\u015f\u0131nda kurumsalla\u015famama, y\u00f6netimde yetersizlik ve profesyonelle\u015fememek, \u0130leti\u015fim sorunu, ortaklar aras\u0131nda ge\u00e7imsizlik, yetki ve sorumluluk dengesinin olmay\u0131\u015f\u0131 gibi konular\u0131n geldi\u011fini ifade eden Barut\u00e7ugil, \u201cHer kurum ya\u015fayan bir organizmad\u0131r. Kurum k\u00fclt\u00fcr\u00fc, bu organizman\u0131n DNA s\u0131, onu ayakta tutan, ta\u015f\u0131yan iskeletidir. Kurum k\u00fclt\u00fcr\u00fc; bir kurumun temel de\u011fer ve inan\u00e7lar\u0131n\u0131n b\u00fct\u00fcn\u00fcd\u00fcr. Bir organizasyonun yaz\u0131l\u0131 olmayan kurallar b\u00fct\u00fcn\u00fcd\u00fcr\u201d dedi. E\u011fitimin ard\u0131ndan kat\u0131l\u0131mc\u0131lara sertifikalar\u0131 verildi. Programa, ETSO Y\u00f6netim Kurulu \u00dcyesi Vakur Alemdar\u2019\u0131n yan\u0131 s\u0131ra, Meclis \u00dcyesi Cevdet A\u011fy\u00fcrek, Genel Sekreter Vekili K\u00fcr\u015fat Karag\u00f6l, TOBB Kad\u0131n Giri\u015fimciler Kurulu (KGK) Do\u011fu Anadolu Temsilcisi ve ETSO KGK Ba\u015fkan\u0131 Feride Eda \u00c7al\u0131ku\u015fu ve firmalar\u0131n temsilcileri kat\u0131ld\u0131.