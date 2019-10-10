Aziziye’de ortak operasyon

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Aziziye Belediyesi zabıtası seyyar satıcılara yönelik ortak çalışma başlattı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Aziziye Belediyesi’ne bağlı zabıta memurları ilçede kaçak yollardan satış yapan seyyar satıcılara fırsat vermedi. Erzurum Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı çevik kuvvet polisinin de desteklediği denetimlerde önceden uyarılan seyyar satıcıların satış yapması engellendi, haksız kazanç sağlamalarının da önüne geçildi.

Bölge esnafından gelen şikayetleri değerlendiren zabıta memurları, Milli Egemenlik Caddesi, Aziziye Caddesi ve birçok sokakta denetim yaptılar. Denetimler devam edecek.

Denetimlerle ilgili bilgi veren Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ilçe esnafının memnuniyeti ve rahatlıkla ticari faaliyetleri yürütebilmeleri için her zaman gerekli çalışmaları yaptıklarını ve yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Başkan Orhan, ”İlçe esnafımızla bağlarımız çok güçlü. Onları huzursuz edecek her türlü tehdidi ve şikâyeti bertaraf edebilmek adına ekibimizle birlikte öz verili bir çalışma sergiliyoruz. Son günlerde seyyar satıcılarla ilgili şikayetler artmıştı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle irtibata geçtik ve ortak bir çalışma yapma kararı aldık. Bu karar neticesinde çevik kuvvet polisimizin de desteklediği denetimlerde, zabıtalarımız önceden uyardığımız seyyar satıcıları bir bir tespit etti ve gerekli işlemleri uyguladı. Halkımızın ve esnafımız için denetimlerimiz aralıksız sürecek.” diye konuştu.

Bölge esnafı seyyar satıcılara karşı yapılan denetimlerden memnun olduklarını ve çalışmaların sürekli devam etmesini istediklerini söyledi.

ERZURUM 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:50

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