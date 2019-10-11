Erzurum’da faal mükellef sayısı artışta

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 2019 yılı Eylül dönemi faal vergi mükellefi verilerini paylaştı.

Erzurum’da 10 bin 104 Gelir Vergisi, 8 bin 318 Basit usulde Gelir Vergisi, 3 bin 81 Kurumlar Vergisi, 13 bin 955 Gelir Stopaj vergisi, 7 bin 634 Gayrimenkul Sermaye İradı ve 13 bin 23 Katma Değer Vergisi(KDV) faal mükellefi bulunduğu bildirildi.

AKTİF MÜKELLEF

Gelir Vergisi, Basit Usulde Gelir vergisi, Kurumlar Vergisi faal mükelleflerinin oluşturduğu Aktif mükellef sayısı 2018 aralık ayına göre yüzde 0.62, 2019 ağustos ayına göre yüzde 0,16 oranında arttı. İlde ocak ayında 21 bin 278, şubat ayında 21 bin 297, mart ayında 21 bin 336, nisan ayında 21 bin 351, mayıs ayında 21 bin 358, haziran ayında 21 bin 350, temmuzda 21 bin 418, ağustos ayında 21 bin 468, eylül ayında 21 bin 503 aktif mükellef bulunduğu kaydedildi. İlde 2018 yılı itibariyle aktif mükellef sayısı 21 bin 369 olmuştu.

AYLIK ARTIŞ ORANLARI

2019 yılı ağustos ayına göre gelir vergisi mükellefi sayısı 10 bin 97’den 10 bin 104; basit usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefi sayısı 8 bin 297’den 8 bin 318; kurumlar vergisi faal mükellef sayısı 3 bin 74’den 3 bin 81; gelir stopaj vergisi mükellefi sayısı 13 bin 930’dan 13 bin 955; KDV mükellefi sayısı ise 13 bin 13’den 13 bin 23’e yükseldi.

AYLIK DEĞİŞİM

Gelir İdaresi Başkanlığı Verileri üzerinden, DOSİAD araştırma merkezince gerçekleştirilen hesaplamalara göre, 2019 Eylül döneminde, ağustos ayına göre gelir vergisi, basit usulde gelir vergisi, kurumlar vergisi, gelir stopaj vergisi, katma değer vergisi mükellefi sayısı arttı. Artış oranı gelir vergisinde yüzde 0.06, basit usulde gelir vergisinde yüzde 0.25, kurumlar vergisinde yüzde 0.22, gelir stopaj vergisinde yüzde 0.17, katma değer vergisinde ise yüzde 0.07 olarak hesaplandı.

2018’E GÖRE ARTIŞ ORANLARI

2018 yılı aralık ayına göre gelir vergisi mükellefi sayısı 10 bin 46’dan 10 bin 1040, basit usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefi sayısı 8 bin 288’den 8 bin 318’e; kurumlar vergisi faal mükellef sayısı 3 bin 35’ten 3 bin 81’e; gelir stopaj vergisi mükellefi sayısı 13 bin 870’den 13 bin 955’e; GMSİ mükellef sayısı 7 bin 302’den 7 bin 634’e; KDV mükellefi sayısı ise 12 bin 980’den 13 bin 23’e yükseldi.

10 AYLIK DEĞİŞİM

2018 yılı aralık ayına göre gelir vergisi, basit usulde vergilendirilen gelir vergisi, kurumlar vergisi, gelir stopaj vergisi gayrimenkul sermaye iradı, katma değer vergisi faal mükellef sayısı artış gösterdi. Artış oranı, gelir vergisinde yüzde 0.57, basit usulde vergilendirilen gelir vergisinde yüzde 0.36, kurumlar vergisi yüzde 1.51, gelir stopaj vergisinde yüzde 0.61, gayrimenkul sermaye iradında yüzde 4,54, katma değer vergisinde ise yüzde 0.33 olarak gerçekleşti.

2018 YILI FAAL MÜKELLEF DAĞILIMI

Gelir İdaresi Başkanlığı Verilerine göre Erzurum’da 2018 yılı Aralık ayında 10 bin 46 Gelir Vergisi, 8 bin 261 Basit usulde Gelir Vergisi, 3 bin 35 Kurumlar Vergisi, 13 bin 842 Gelir Stopaj Vergisi, 7 bin 717 Gayrimenkul sermaye İradı, 12 bin 950 Katma Değer Vergisi, 20 bin 941 aktif mükellef kayıtlı bulunuyordu.

ERZURUM 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:51

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