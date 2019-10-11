Kadın çalışanlar voleybol oynayarak mesailerine başladı

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Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün kadın personeli, Amatör Spor Haftasında sabah sporu yaparak mesaiye başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü il Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Konfederasyonu Başkanlığı tarafından Türkiye’nin 81 ilinde düzenlenen Amatör Spor Haftası Kutlamaları çerçevesinde Erzurum GSİM’de yoğun tempoda faaliyetlerine devam ediyor.

7 Ekim’deki kutlama törenlerinin dışında Amatör Spor Haftasında sportif etkinliklerini de devam ettiren Erzurum GSİM, spor sahaları ve spor salonlarında ASKF haftası nedeniyle spor müsabakaları düzenledi.

Amatör spor haftasında Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kadın çalışanları da önemli bir farkındalığa imza attı. Kadın çalışanlar, sabah sporu yaparak ve açık alanda voleybol oynayarak mesaiye başladı.

İşinin ve evinin sultanı olan kadın personel bu etkinlikleri ile alkış aldı.

ERZURUM 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:51

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