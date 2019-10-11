Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımının Lig heyecanı

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Erzurum’u Tekerlekli Sandalye Basketbol 3. Liginde temsil edecek olan Gençlik Spor Kulübü Tekerlekli Basketbol Takımı, Malatya deplasmanına hazırlanıyor.

Erzurum Gençlik Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, hazırlıklarını Antrenör Ali Ekber Erol yönetiminde Kazım Karabekir Spor Salonu’nda sürdürüyor. MaviBeyazlılar, Malatya ile deplasmanda oynayacağı maça hazırlanıyor.

27 Ekim 2019 tarihinde Tekerlekli Sandalye Basketbol 3. Liginde ilk maçına Malatya deplasmanında çıkacak olan Erzurum Gençlik Spor Kulübü Tekerlekli Basketbol Takımı, antrenmanlarına Kazım Karabekir Spor Salonu’nda Antrenör Ali Ekber Erol nezaretinde yoğun bir tempoda devam ederken, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile Kulüp Başkanı Bülent Tilkidöğen de Mavibeyazlıları antrenmanlarda yalnız bırakmıyor.

12 sporcu ile Malatya deplasmanında oynayacağı sezonun ilk maçına hazırlanan Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı, Erzurum’u en iyi şekilde temsil etmek istiyor.

Erzurum’u bu sezon Tekerlekli Sandalye Basketbol 3. Liginde temsil edecek olan Gençlik Spor takımını antrenmanlarda ziyaret eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, sporculara ve antrenör Ali Ekber Erol’a moral verdi. Takıma her türlü destek veren Taşkesenligil, “Tekerlekli Sandalye Basketbol takımımız engelleri sporla aşıyorlar. Bizlerde onlara destek veriyoruz. Ümit ediyorum ki, bu gençler ilimizi en güzel şekilde temsil edecekler” dedi.

ERZURUM 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:51

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