Vali Memiş: “Oturularak iş yapılmaz” Erzurum’da 4. Koordinasyon Toplantısı düzenlendi

İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında kurum müdürlerini uyaran Vali Memiş, “Oturularak iş yapılmaz. Sürekli alanda olmalısınız” dedi.

Erzurum’da 2019 yılının 4. Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Okay Memiş’in Başkanlığında yapıldı. Valilikte düzenlenen toplantıya, kaymakamlar, İlçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve STK temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Memiş, Erzurum’da görev yapan kurum amirlerinden işlerini tutkuyla yapmalarını istedi.

Görevlerinin önce insana hizmet etmek olduğunu söyleyen Vali Okay Memiş, “Haram ve israftan uzak durarak toplamda 1 milyon nüfuslu şehrimize hizmet edeceğiz. Erzurum’da yaşayan insanımıza kendini şanslı hissettireceğiz. Bu devletin temsilcileri elinden geleni yapıyor dedirtecek olan merciler bizleriz. Devletimizin imkânlarını vatandaşımızın emrine vereceğiz” dedi.

Kurum amirlerine, “Erzurum’da oturarak şehri büyütemezsiniz” diyen Vali Memiş, konuşmasına şöyle devam etti:

“Gerekirse Türkiye’yi ve dünyayı dolaşın ama geri döndüğünüzde şehre hizmet getirin. Kaynak Ankara’da, sürekli irtibatlı olun. Sorunların çözüm yeri orasıdır. Görevinizi aksatmayacak bir şekilde gidin kaynak bulun ve sorunlarınızı çözün. Oturularak iş yapılmaz. Sürekli alanda olmalısınız. İlçeleri dolaşarak ihtiyaçları yerinde görün, inceleyin.”

Vali Memiş ayrıca, 2019 yılı için toplam proje sayının 550, proje tutarının 15 milyar 945 milyon 790 bin, program yılı ödeneğinin 1 milyar 042 milyon 758 bin, harcama tutarının 839 milyon 354 bin ve Nakdi Gerçekleşmenin % 58 oranında olduğunu söyledi.

Vali Memiş’in konuşmasının ardından kurum amirleri tarafından katılımcılara yapılan çalışmalar ile ilgili sunum yaptı.

ERZURUM 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:51

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