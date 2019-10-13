Jandarmadan droneli uygulama

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Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri ErzurumBingöl karayolunda drone destekli uygulama gerçekleştirdi.

Erzurum il Jandarma Komutanlığı ve Çat İçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekiplerinin katılımı ile Erzurum’Un Çat ilçesinde trafik uygulaması yapıldı. Drone destekli yapılan uygulamada sürücüler hız ve emniyet kemeri konusunda uyarıldı.

Uygulamanın önümüzdeki günlerde de devam ettirileceğini belirten jandarma trafik ekipleri, kazaların asgari düzeye indirilmesi için denetimlerin devam ettirileceğini dile getirdi.

ERZURUM 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 04:53

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