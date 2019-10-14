Striort metodu ile vücuttaki çatlaklara son

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Striort metodu ile vücuttaki çatlaklara son

İHA

Uzman Estetisyen Neslim Güngen, striort metodu hakkında bilgiler verdi.

Striort metodu ile vücuttaki çatlaklara son

Uzman Estetisyen Neslim Güngen, striort metodu hakkında bilgiler verdi.
Striort metodunun tıpkı kalıcı makyaj işleminde uygulandığı altın oran gibi tamamen matematiksel işlemlere dayandığını ifade eden Uzman Estetisyen Neslim Güngen, "Uzun zaman yaptığım araştırmalar doğrultusunda; kadın ya da erkek olsun herkesin yaşamında yer alan ve tedavisiz olduğu düşünülen çatlaklarla ilgili Brezilya'dan ithal ettiğimiz, Türkiye distübütörü olduğumuz Dr. Bussade' nin 36 yıllık tecrübesiyle kurulan Bothanica Mineral'in Striort metodunu buldum. Türkiye' de olmayan bu ileri teknolojinin öncüsü olabilmek için Brezilya' ya giderek orta moleküler estetik uygulamasının dünyadaki öncüsüyle tanışarak ilk adımı atmış oldum. Başarısı; bağımsız laboratuvarlarda yapılan 5 bin den fazla başarılı sonuçlar ile ispatlanmış, 17 ülkeden 8 bin uzman tarafından kullanılan bir metodu herkesle tanıştırarak aslında bir nevi de beklenen talebe doğru cevap veren nokta atışı yapan bir iş kadını oldum" dedi.
Çatlak çizgilerinin üzerinde tek tek çalışarak, kollejenlerin uyarılmasıyla ve kişilerin metabolizmasıyla orantılı olarak 1 ile 3 seansta yüzde 80'e varan başarı oranı alınan orta moleküler bir sistem olduğunu belirten Neslim Güngen, "Bu sistem çatlakları onardığı gibi sıkılaşma da sağlamaktadır. Bu uygulamada başarının yüzde 40'ı klinik başarısı olurken yüzde 60'lık başarı oranı ev ürünlerinin doğru şekilde kullanmaları ve alkalik beslenmeleriyle alınmaktadır" diye konuştu.
Neslim Güngen, güzellik merkezinde yaptıkları diğer işlemleri ise şöyle sıraladı:
"Ameliyatsız Bölgesel İncelme LipoNes: Vücudun tüm bölgelerindeki kalıcı yağlardan kurtulmak için ameliyatsız, tek seansta bile metabolizmik yapıya bağlı 22,5 cm incelme sağlayan Lipones.
LipoNes' in; bir ameliyat durumu söz konusu olmaması kanama, kabuklanma ağrı ve acı hissinin olmaması avantajlarının en başında gelmektedir.
Ancak her şeyden önce LipoNes uygulamasının bir kilo verme prosedürü olmadığını bilmek gerekir. İşlevi bölgesel yağlarımızı parçalamak ve vücuttan atılımını kolaylaştırmaktır.
Sihirli iğneler ile gözaltı morluklarınıza veda edin. Hepimizi cezbeden mikro kanallı bir manuel cihaz tipine seçilmiş pigmentler ile gözaltında oluşan halkaları yok denecek kadar azaltabilen, kalıcılığı 1014 yıl süresi olanpigmentasyon çalışması Sihirli İğnele
İşlem esnasında enjeksiyon, kanama, kabuklanma durumu olmadığı için görsel rahatsızlık uyandırıcı bir durum söz konusu olmuyor. İşlemden sonra kişi günlük hayatına devam edebilir. Bu konfor dolayısı ile de tercih sebebi oluyor."

ERZURUM

14 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 04:54
  • GÜNEŞ 06:17
  • ÖĞLE 12:06
  • İKİNDİ 15:13
  • AKŞAM 17:46
  • YATSI 19:03
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Araçlarında Kalaşnikof ve tabancalarla yakalandılar
YEREL HABERLER Araçlarında Kalaşnikof ve tabancalarla yakalandılar
1,5 tonluk eroinin sanıkları hakim karşısında
YEREL HABERLER 1,5 tonluk eroinin sanıkları hakim karşısında
Buz patenciler Mehmetciğin yanında
YEREL HABERLER Buz patenciler Mehmetciğin yanında
Sürat pateni sporcularından Mehmetçiğe destek Ellerinde Türk bayrakları ile gösteri yapıp aileleriyle Barış Pınarı Harekatındaki Mehmetçiğe selam gönderdiler
YEREL HABERLER Sürat pateni sporcularından Mehmetçiğe ...
Erzurum’da kaçak silah operasyonu
YEREL HABERLER Erzurum’da kaçak silah operasyonu
Takımın gözdesiyken ölüme uğurlandı “Hakkını helal et canım atım”
YEREL HABERLER Takımın gözdesiyken ölüme uğurlandı “Hakkını helal et ...
Ortaokul öğrencileri mevlit okudu, harekata katılan askerlere dua etti
YEREL HABERLER Ortaokul öğrencileri mevlit okudu, harekata katılan ...
Kirli eller göz iltihaplanmasına sebep oluyor
YEREL HABERLER Kirli eller göz iltihaplanmasına sebep oluyor
Ciltteki yaşlanmaya dikkat
YEREL HABERLER Ciltteki yaşlanmaya dikkat
Tarihin en büyük uyuşturucu operasyonu zanlıları hakim karşısına çıkarıldı 1 ton 535 kilogram eroin ele geçirilmesiyle ilgili ‘si tutuklu 8 sanığın yargılanmasına Erzurum’da başlandı
YEREL HABERLER Tarihin en büyük uyuşturucu operasyonu zanlıları ...
Erzurumlu sanatçıdan Barış Pınarı için özel beste Dadaşlar Fasıl ekibi solisti Fikret Şimşek, Barış Pınarı Harekatı'na türküsüyle destek verdi
YEREL HABERLER Erzurumlu sanatçıdan Barış Pınarı için özel ...
Ciritçilerden Mehmetçiğe selam
YEREL HABERLER Ciritçilerden Mehmetçiğe selam
Jandarmadan droneli uygulama
YEREL HABERLER Jandarmadan droneli uygulama
Kışın kepek sorunu artıyor
YEREL HABERLER Kışın kepek sorunu artıyor
Atatürk Üniversitesi’nde küresel ısınmaya dikkat çekildi
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi’nde küresel ısınmaya dikkat ...
Meme Kanseri “Merakına Yenilsin” halk buluşması Erzurum’da gerçekleşti
YEREL HABERLER Meme Kanseri “Merakına Yenilsin” halk buluşması ...
Aşçı Şaban Usta araba lastiklerinden sanat eseri yapıyor Önce sebze ve meyvelere şekil verdi, eserlerinin kalıcı olması için lastik üzerinde çalışmalara başladı
YEREL HABERLER Aşçı Şaban Usta araba lastiklerinden sanat eseri ...
Baro'dan Barış Pınarı’na destek açıklaması
YEREL HABERLER Baro'dan Barış Pınarı’na destek açıklaması
Aydemir: ‘Yegane gücümüz mukaddesatımızdır’ Aydemir: ‘Özümüz kardeşlik, üslubumuz birlik ve beraberliktir’ Aydemir: ‘Barış Pınarı Harekatı, zulme ‘dur’ deyiştir ‘
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Yegane gücümüz mukaddesatımızdır’ Aydemir: ...
'Merakına yenilsin' halk buluşmasında meme kanserine dikkat çekildi
YEREL HABERLER 'Merakına yenilsin' halk buluşmasında meme kanserine ...
'Bir Zamanlar Anadolu Selçuklu' sergisi Erzurum'da açıldı
YEREL HABERLER 'Bir Zamanlar Anadolu Selçuklu' sergisi Erzurum'da ...
“Bir Zamanlar Selçuklu Sergisi” Erzurum’da
YEREL HABERLER “Bir Zamanlar Selçuklu Sergisi” Erzurum’da
Meme kanseri “Merakına Yenilsin” halk buluşması Erzurum’da gerçekleşti
YEREL HABERLER Meme kanseri “Merakına Yenilsin” halk buluşması ...
ASİMED Başkanı Eğilmez: “Türkiye demek, çocuklarınızın ellerinde silah, üstlerinde bomba dağlarda, mağaralarda değil, ellerinde kalem okullarında, ailelerinin yanında yaşamaları demek” Türkiye’nin önemini anlatan 6 dilde mektup yazıldı
YEREL HABERLER ASİMED Başkanı Eğilmez: “Türkiye demek, ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X