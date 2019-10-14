Erzurum’da kaçak silah operasyonu

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışma sonucu, Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı suçunu işlediği belirlenen şahıslara yönelik Erzurum'un Karaçoban ilçesinde icra edilen operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin kullandığı aracın bagaj kısmına zulalanmış şekilde; 1 adet 7,62 mm çapında Kaleşnikof piyade tüfeği, 2 adet 9 mm çapında tabanca, 1 adet otomatik av tüfeği, 102 adet 7,62 mm çapında Kaleşnikof piyade tüfeği mermisi, 11 adet 9 mm çapında tabanca mermisi, 52 adet av tüfeği mühimmatı ve 3 adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü ele geçirildi.

Şüpheliler adliyeye sevk edilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

ERZURUM 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 04:54

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