Akademisyen babanın 'şampiyon' oğlu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Akademisyen babanın 'şampiyon' oğlu

İHA

Bayburt Üniversitesinde Rektör Yardımcılığı yapan Prof. Dr. Hanefi Bayraktar'ın oğlu Ertuğrul Bayraktar Giresun'da düzenlenen Kick Boks Zafer Kupası Altın Kemer Şampiyonası'nda altın kemerin sahibi oldu. Babası gibi akademisyen olmayı isteyen Bayraktar'ın hedefi ise milli takım formasını giymek.

Akademisyen babanın 'şampiyon' oğlu

Bayburt Üniversitesinde Rektör Yardımcılığı yapan Prof. Dr. Hanefi Bayraktar’ın oğlu Ertuğrul Bayraktar Giresun’da düzenlenen Kick Boks Zafer Kupası Altın Kemer Şampiyonası'nda altın kemerin sahibi oldu. Babası gibi akademisyen olmayı isteyen Bayraktar’ın hedefi ise milli takım formasını giymek.
Aslen Bayburtlu olan 17 yaşında ki Ertuğrul Bayraktar, geçtiğimiz yıllarda babasının Erzurum Atatürk Üniversitesinde akademisyenlik yapmasından dolayı Erzurum’da kick boks’a merak saldı. Akademisyen babasının desteğini alan Bayraktar, Giresun’da düzenlenen Zafer Kupası Altın Kemer Şampiyonasında 67 kilogramda altın kemer aldı. Eğitimini lise son sınıfta devam ettiren Bayraktar, hem okuluna hem de kick boks’a zaman ayırıyor.
Bayraktar’ın Rektör Yardımcısı Babası Prof. Dr. Hanefi Bayraktar ise oğlunun Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde yaptığı idmanlarını bizzat yerinde takip ediyor. İyi bir üniversite kazanarak hem akademik kariyer yapmak hem de milli takım forması giymek isteyen Bayraktar’ın en büyük destekçisi ise Akademisyen babası.
Milli takım formasını giymek istediğini ifade eden Ertuğrul Bayraktar, "Yaklaşık 3 yıldır bu sporu yapıyorum. Spora ailemin yönlendirmesi ile başladım. Babam üniversitede akademisyenlik yapıyor. Onun isteği bu sporu yapmamdı. Önümüzde Antalya’da düzenlenecek olan Kick Boks Şampiyonası var. Oraya hazırlanıyorum. Okulla sporu aynı anda götürmeye çalışıyorum. Sabahları okulda dersimle ilgileniyorum akşamları antrenmana geliyorum. Zor oluyor tabi. Yaklaşık 2 ay önce Giresun’da katıldığım Turnuvada altın kemer kazandım. Bu yıl Üniversite sınavına çalışıyorum. Hem mili takıma girmek istiyorum hem üniversiteye" açıklamasını yaptı.
Bayraktar, Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde sporcu arkadaşları ile birlikte 3 ay sonra Antalya’da yapılacak olan Kick Boks Şampiyonasına hazırlanıyor.

ERZURUM

15 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 04:55
  • GÜNEŞ 06:18
  • ÖĞLE 12:06
  • İKİNDİ 15:12
  • AKŞAM 17:44
  • YATSI 19:02
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağız ve diş sağlığına dikkat
YEREL HABERLER Ağız ve diş sağlığına dikkat
Vücuttaki kırışıklık ve sarkmalara dikkat
YEREL HABERLER Vücuttaki kırışıklık ve sarkmalara dikkat
Kıbrıs gazileri KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'yı istifaya çağırdı
YEREL HABERLER Kıbrıs gazileri KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'yı istifaya ...
1,5 ton eroinin ele geçirildiği operasyonun zanlılarının yargılanmasına başlandı 7 tutuklunun tutukluluk hallerinin devamına karar verildi
YEREL HABERLER 1,5 ton eroinin ele geçirildiği operasyonun ...
1,5 tonluk eroinin sanıkları hakim karşısında (4)
YEREL HABERLER 1,5 tonluk eroinin sanıkları hakim karşısında (4)
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda yakalanan elebaşı Mehmet Zeki Fidan: “Sanıklar sabıkalıyım diye suçu benim üzerime atıyorlar”
YEREL HABERLER Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ...
Oltu Taşı İran’da tanıtılacak
YEREL HABERLER Oltu Taşı İran’da tanıtılacak
‘Geleceği Yazan Kadınlar Projesi’nin Erzurum finali yapıldı
YEREL HABERLER ‘Geleceği Yazan Kadınlar Projesi’nin Erzurum finali ...
Forum Erzurum, 10.Yıl hediyesi Seat Ateca’yla yola çıkmaya hazır
YEREL HABERLER Forum Erzurum, 10.Yıl hediyesi Seat Ateca’yla yola ...
Otomobilin yedek lastiğinden uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Otomobilin yedek lastiğinden uyuşturucu çıktı
Başkan Orhan vatandaşları dinledi
YEREL HABERLER Başkan Orhan vatandaşları dinledi
Andromeda/Sindrella Kompleksi: “Kadının bağımsız olma korkusu”
YEREL HABERLER Andromeda/Sindrella Kompleksi: “Kadının bağımsız olma ...
Kornea nakline yönelik iş birliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Kornea nakline yönelik iş birliği protokolü imzalandı
Ateşlenen çocuğunuz için panik yapmayın
YEREL HABERLER Ateşlenen çocuğunuz için panik yapmayın
Araçlarında Kalaşnikof ve tabancalarla yakalandılar
YEREL HABERLER Araçlarında Kalaşnikof ve tabancalarla yakalandılar
KUDAKA sertifikalı dış ticaret eğitimleri başlıyor
YEREL HABERLER KUDAKA sertifikalı dış ticaret eğitimleri başlıyor
1,5 tonluk eroinin sanıkları hakim karşısında
YEREL HABERLER 1,5 tonluk eroinin sanıkları hakim karşısında
Buz patenciler Mehmetciğin yanında
YEREL HABERLER Buz patenciler Mehmetciğin yanında
Sürat pateni sporcularından Mehmetçiğe destek Ellerinde Türk bayrakları ile gösteri yapıp aileleriyle Barış Pınarı Harekatındaki Mehmetçiğe selam gönderdiler
YEREL HABERLER Sürat pateni sporcularından Mehmetçiğe ...
Erzurum’da kaçak silah operasyonu
YEREL HABERLER Erzurum’da kaçak silah operasyonu
Striort metodu ile vücuttaki çatlaklara son
YEREL HABERLER Striort metodu ile vücuttaki çatlaklara son
Takımın gözdesiyken ölüme uğurlandı “Hakkını helal et canım atım”
YEREL HABERLER Takımın gözdesiyken ölüme uğurlandı “Hakkını helal et ...
Ortaokul öğrencileri mevlit okudu, harekata katılan askerlere dua etti
YEREL HABERLER Ortaokul öğrencileri mevlit okudu, harekata katılan ...
Kirli eller göz iltihaplanmasına sebep oluyor
YEREL HABERLER Kirli eller göz iltihaplanmasına sebep oluyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X