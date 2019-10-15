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Sağlık Müdürlüğü’nden ‘El Yıkama’ etkinliği

İHA

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü, 15 Ekim Dünya El Yıkma Günü dolayısıyla 'El Yıkama' etkinliği düzenledi.

Sağlık Müdürlüğü’nden ‘El Yıkama’ etkinliği

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü, 15 Ekim Dünya El Yıkma Günü dolayısıyla ‘El Yıkama’ etkinliği düzenledi.
Palandöken TOKİ İlkokulu’nda yapılan etkinlikte öğrencilere, doğru el yıkama teknikleri öğretilerek el yıkamanın önemi konularında bilgilendirici broşür dağıtıldı.
Günün önemine dair açıklama yapan Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir şunları söyledi:
“Dünya el yıkama günü, UNICEF tarafından insanların her gün belirli zaman ve durumlarda ellerini sabunla yıkama alışkanlıklarını yerleştirmek ve geliştirmek amacıyla düzenlenen bir kampanyadır. Temel amaç hastalıklardan korunmadır. Çağdaş sağlık hizmeti anlayışı, öncelikle sağlığın korunması ve geliştirilmesini gerektirmektedir. Bu çerçevede ele alındığında, günümüzde toplumda temizlik uygulamalarının yaygınlaştırılması önemli bir koruyucu sağlık hizmeti olarak değerlendirilmektedir. Temizliği sağlamada en temel kural, ellerin doğru yöntem ile yıkanmasıdır. El yıkama, birey ve toplum sağlığının korunması açısından basit, ucuz, toplumun her kesimi tarafından uygulanabilir ve son derece etkili bir yöntemdir. Dünya genelinde her yıl yaklaşık iki milyon çocuk ishal (diyare) ve zatürre (pnömoni) gibi hastalıklar yüzünden beşinci yaş gününü göremeden ölmektedir. Sabun kullanarak el yıkama bu hastalıklardan korunmanın en ucuz ve kolay yoludur. Bu basit davranış yaşam kurtarır ve diyare olasılığını yarı yarıya, zatürre olasılığını ise dörtte bir azaltabilmektedir.”

ERZURUM

15 Ekim 2019 Salı

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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