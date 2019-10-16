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Yüzen adalara vali tanıtımı

DHA

ERZURUM Valisi Okay Memiş, Tortum ilçesindeki yüzen adaları gezerek, çim toprak tabakasıyla kaplı gölün üzerinde yürüdü. Memiş, "Önce tedirginlik yaşıyorsunuz. Süngerin üstünde, bulutların üstünde gibisiniz. Uzay boşluğunda yürüyor gibi müthiş bir deneyim" dedi. 
Erzurum Valisi Memiş, Tortum ilçesine 2 kilometre uzaklıkta bulunan Zökün Gölü'ndeki yüzen adalarda incelemelerde bulundu. Kaymakam Şaban Arda Yazıcı ve Belediye Başkanı Muammer Yiğider ile birlikte 6 yüzen adanın bulunduğu gölü gezen Vali Memiş, yetkililerden bilgi aldı. Vali Memiş, üzeri çim ve toprakla kaplı gölün yüzeyinde gezerken, zaman zaman tedirgin oldu. Yürürken zorlanan Memiş, müthiş bir deneyim yaşadığını söyledi. Çim ve toprak kaplı zemini aşarak, göl yüzeyindeki 6 yüzen adadan birine binen Vali Memiş, Kaymakam Yazıcı ve Belediye Başkanı Yiğider ile birlikte kısa tur attı. Kenardan atılan halatla kontrol edilen yüzen adayı inceleyen Memiş, bölgeyi turizme kazandırmak için proje hazırlayacaklarını söyledi. 
Üzeri çim ve toprakla kaplı bataklık üzerinde yürüdüğünü belirten Vali Memiş, ilk defa yüzen adaları gördüğünü kaydetti. Bölgenin turizmin yapılacağı bir alan olduğunu vurgulayan Memiş, "İlk iş yolunu asfaltlayacağız. Turizm dediğiniz şey için şirketlerin, tur firmalarının gelebileceği yer olması demek. Önce ulaşımını, güvenliğini sağlayacağız" dedi. 
Göl üzerinde yürüme deneyimini de anlatan Vali Memiş, "Müthiş bir deneyim, önce tedirginlik yaşıyorsunuz. Süngerin üstünde, bulutların üstünde gibisiniz. Uzay boşluğunda yürüyor gibi ama güvenli. Bulunduğum yerin altı aslında su. Toprak ve çimenle müthiş bir tabaka oluşmuş. Süngerimsi bir yapı. Bütün Türkiye'yi buraya davet edeceğiz. Ben gerçekten çok etkilendim, inşallah proje yapacağız. Kaynak temin edip burayı Erzurumlu kardeşlerimizin ve tüm Türkiye'nin hizmetine sunacağız" diye konuştu. 

ERZURUM

16 Ekim 2019 Çarşamba

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