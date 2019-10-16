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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Büyük göğüs nefes darlığına sebep olabiliyor

İHA

Op.Dr. Erkin Önsal, büyük göğüslerin nefes darlığına sebep olduğunu söyledi.

Büyük göğüs nefes darlığına sebep olabiliyor

Op.Dr. Erkin Önsal, büyük göğüslerin nefes darlığına sebep olduğunu söyledi.
Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Erkin Önsal, “Göğüs estetiği kadınların en sık tercih ettiği operasyonlardan biridir. Dünden bugüne kadar devam eden, kadınların dik ve dolgun meme görünümü arzusu günümüz teknolojisiyle rahatça gerçekleşebiliyor. Meme büyütme, meme küçültme, meme toparlama ve meme ucu estetiği kişilerin ihtiyacına göre şekillenmekte ve operasyonlar bu doğrultuda gerçekleşmektedir. Sadece genetik faktörün etkisi ile değil yaşın ilerlemesine bağlı olarak da memede sarkmalar meydana gelir aynı zamanda doğum sonrasında da meme yapısı değişiklik gösterir meme estetiği ile oluşan bozukluklar düzeltilerek yaşam kalitenizin arttırılması sağlanabilir. Meme estetiğini 20 yaşından itibaren ihtiyacı olan yada meme görüntüsünden memnun olmayan hastalar yaptırabilir. Meme operasyonu hastanın vücut yapısına, kilosuna, estetik ameliyattan beklentisine göre hasta ve doktorun ortak kararı ile belirlenir. Meme büyütme estetiğinde seçilen implantın boyutu da sizin fiziki özellikleriniz ve tercihinize göre ortak kararımızla belirlenir. Meme büyütme operasyonundan sonra hastalar bir gece hastanede kaldıktan sonra taburcu olabilir. Normalden daha büyük meme görünümünü düzeltmek için ve küçük görünmesini sağlamak için meme küçültme operasyonu yapılır. Göğüsleri büyük olan hastaların sırt ağrısı, postur bozukluğu, omuz ağrısı ve nefes darlığı gibi şikayetleri olmaktadır. Meme küçültme ameliyatı ile hem estetik kaygı hem de oluşan sağlık sorunları ortadan kaldırılabilir” dedi.
Meme küçültme operasyonunun genel anestezi altında gerçekleştiğini ifade eden Op.Dr. Önsal, “Ameliyat ortalama 22.5 saat içinde tamamlanır. Meme küçültme ameliyatında büyük olan meme dokusu kişinin ölçülerine, boyuna göre şekillendirilir. Bu işlem için fazla meme dokusu ve üzerindeki deri çıkarılır. Meme başı da küçülen memeye göre tekrar düzenlenerek olması gereken yere taşınır. Kişinin meme başı çevresinin alt kısmından ortaya doğru 5 ila 6 cm’lik bir çizgi oluşur. Bu çizgiye ‘vertikal’ yani dikine tek çizgi ismi verilir. Bu teknik sayesinde meme küçültme işlemi olabilecek en az izle tamamlanır. Vertikal çizgi genellikle bir memeden 1000 gram doku ve deri çıkartılabilecek ameliyatlarda tercih edilir. Eğer kişinin memesinden 1000 gram ve üzeri bir doku çıkartılacaksa, memede ters T şeklinde bir iz olur. T şeklindeki iz, memenin tam alt kıvrımına denk geldiği için belirgin olarak görülmez. Ameliyattan sonra 1215 gün içinde dikişler alınır. Doğum sonrasında vücutta bir takım deformasyonlar meydana gelir. Bunlar emzirme, kilo alıp verme veya yapısal faktörlere bağlı olarak göğüslerinizde sarkık bir görüntü oluşmasına neden olur. Bu görünümü meme dikleştirme ameliyatı ile düzeltebilirsiniz. Eğer iki göğsünüzün arasında sizi rahatsız eden bir fark varsa göğüs dikleştirme operasyonundan yararlanabilirsiniz. Meme toparlama ameliyatı sonrasındaki dönem genellikle rahat geçer, hastalara 57 gün istirahat ve 6 hafta süreyle sporcu sutyeni giymeleri önerilir. Göğüs estetiğinde meme dikleştirme ameliyatı göğüslerin daha dik ve genç görünmesine yardımcı olur. Meme ameliyatından sonra 3 ay süreyle ağır sporlardan kaçınılması önerilir” diye konuştu.
Meme büyütme operasyonlarının genel anestezi altından yaklaşık olarak 1,5 yada 2 saat süren ameliyatlar olduğunu kaydeden Op.Dr. Önsal, “Meme silikonları içi silikon jel ile dolu olanlar ve içi serum fizyolojik ile dolu olanlar olarak ikiye ayrılır. Her iki protezinde yüzeyi silikondan oluşur. Meme protezleri şekil olarak ikiye ayrılır damla protez yada yuvarlak protez olarak. Kişinin tercihine, vücut ölçüsüne göre en uygun olanı tercih edilir. Protezlerin dış yüzeyi düz ve ya pütürlü olabilir. Size hangi protezin uygun olduğu ilk muayene sonrasında paylaşılır. Meme büyütme estetiğinde protezin üç farklı yerden girişi yapılabilir. Hasta ve doktorun tercihine göre meme altından, meme başı çevresinden yada koltuk altından kesi yapılarak silikon yerleştirilebilir. Hangi yöntemin kullanılacağı hastanın fiziksel yapısına ve karar verilen protezin büyüklüğüne göre değişmektedir. Genel anestezi altında seçilen kesi bölgesinden girilerek protez yerleştirilir. Ameliyattan sonra yaklaşık 1 ay boyunca hekiminizin tavsiye ettiği sutyeni kullanmanız gerekir. İlk bir aydan sonra iyileşme süreciniz hızlanmış olur memede oluşan ödemler iner ve meme görünümü daha doğal ve dolgun bir form alır. Meme estetiği sırasında süt kanallarına dokunulmaz, ameliyat sonrasında güvenle emzirebilirsiniz” açıklamalarında bulundu.

ERZURUM

16 Ekim 2019 Çarşamba

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