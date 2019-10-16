Erzurum Teknik Üniversitesi’nde, İbn Haldun ve Machiavelli'de Tarihin ve Siyasetin Niteliği: Doğu ve Batı Analizi Konferansı düzenlendi.

Erzurum Teknik Üniversitesi, Felsefe Kulubü ve Tarih Kulüplerinin ortaklaşa düzenlediği, Doç. Dr. Armağan Öztürk'ün katılımıyla gerçekleşen İbn Haldun ve Machiavelli'nin hayat kesitlerinden bahsedilen konferansta, bir yaşam deneyiminin ortaklığı özelinde iki düşünürü birbirine bağlayan esas noktaların, siyasi modernitenin kuruluş sürecine sağladığı esaslı katkıda somut bir içeriğe kavuşması" anlatıldı.

Konferansta, bahsi geçen yeni siyasal ve sosyolojik durum açısından değerlendirildiğinde, İbn Haldun ve Machiavelli öncü düşünürler arasında sayılırken, altı çizilen son husus ise insana yönelik oldu.

ERZURUM 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:56

GÜNEŞ 06:19

ÖĞLE 12:06

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:43

YATSI 19:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.