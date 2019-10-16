ETSO’dan Milli Birlik Çağrısı: ‘Barış Pınarı Meşrudur Hukuka Uygundur’

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

ETSO’dan Milli Birlik Çağrısı: ‘Barış Pınarı Meşrudur Hukuka Uygundur’

İHA

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, Meslek odaları, Borsalar ve Sivil toplum kuruluşlarının birlikte düzenlemiş olduğu, Barış Pınarı Harekatına Destek toplantısında 'Türkiye'nin uluslararası kurallardan doğan hakkını kullandığı, BM Sözleşmesi'nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterildiği için, harekât, meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur' açıklamasında bulunuldu.

ETSO’dan Milli Birlik Çağrısı: ‘Barış Pınarı Meşrudur Hukuka Uygundur’

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, Meslek odaları, Borsalar ve Sivil toplum kuruluşlarının birlikte düzenlemiş olduğu, Barış Pınarı Harekatına Destek toplantısında ‘Türkiye’nin uluslararası kurallardan doğan hakkını kullandığı, BM Sözleşmesi’nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde Suriye’nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterildiği için, harekât, meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur’ açıklamasında bulunuldu.
Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, Erzurum Ticaret Borsası, Erzurum Barosu, Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Oltu Ticaret ve Sanayi Odası, Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası, Hakİş, ERVAK, Türkiye Emekliler Derneği, Türkİş, MemurSen, KamuSen ve Ziraat Odası Başkanlığı ile birlikte 81 İl’de aynı anda tüm Odalar ve Borsalarla birlikte düzenlenen destek toplantısında kamuoyuna seslenildi.
Suriye sınırı üzerinde 9 Ekim 2019’da Türkiye tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatının amacının hem ülke sınırlarının güvenliğini sağlamak, hem de ülke ve bölge ülkeler için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmak olduğu ETSO Başkanı Lütfü Yücelik tarafından açıklandı.
Yücelik, “Bölgeyi PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizleyerek, Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak, bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmektir. Bizler devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz. Zira Türkiye, uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır.
Barış Pınarı Harekâtı, evrensel hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvelik Konseyi terörle mücadele kararları ile BM Sözleşmesi’nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmıştır. Suriye’nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterilmektedir. Dolayısıyla bu harekât, meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur” dedi.
‘Suriye halkına yönelik insanlık ihlallerine sessiz kalamazdık’
Türkiye’nin özellikle Fırat’ın doğusunda, sınırın ötesinde konuşlu terör örgütü unsurlarınca, son iki yılda yüzün üzerinde taciz ve hasmane eyleme maruz kaldığını dile getiren Yücelik, terör örgütlerinin Suriye içinde ve Suriyelilere yönelik de saldırılar düzenlediğini, terör örgütlerinin yerel halka giderek artan insan hakkı ihlallerini, göçe zorlama, taciz ve zulmüne karşı şikâyetleri ve tepkilerinin sürekli artmasına karşın, Türkiye’nin, masum insanları katleden ve kendi güvenliğine de açık tehdit oluşturan terör gruplarına karşı sessiz kalması beklenemezdi” şeklinde konuştu.
‘Fırat Kalkanı’nda da Zeytin Dalı’nda da gösterdik’
Lütfü Yücelik, “Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtıyla başlayıp devam eden tüm bu operasyonlarıyla Türkiye, terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermektedir. Aynı zamanda da sivillerin ve masumların korunmasına azami dikkat gösterilmektedir. Zaten bunu hem Fırat Kalkanı hem de Zeytin Dalı harekâtlarında da gösterdik. Türkiye’nin elinden gelen tüm imkânlarını bu bölgeler için nasıl seferber ettiğini de tüm dünya kamuoyu gördü. Çünkü biz inanıyoruz ki, gönül dünyasını ve insanları imar edemeyenler, yeryüzünü imar edemezler. Bizler Türkiye olarak yıkmaktan, yakmaktan yana hiç olmadık, olmayacağız. Önceden terörün hâkim olduğu bölgede hayat normale döndü, barış ve huzur geldi” sözlerini kaydetti.
‘Suriyelilerin geri dönüşüne zemin hazırlamış olduk’
Yücelik açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Türkiye’nin terörle mücadeleye dönük çabaları, etnik ve dini temizlik de dâhil olmak üzere, insanlığa karşı işlenen suç niteliğindeki PKK/PYD/YPG ve DEAŞ eylemleri nedeniyle yerlerinden edilmiş Suriyelilerin geri dönüşlerinin önünü açacak, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve birliğinin korunmasına da katkıda bulunacaktır. Bu nedenle Türkiye’nin başlattığı her harekât, Suriyeli göçmenler, mazlum ve mağdur durumdaki yerel halk tarafından desteklenmektedir. Çünkü Yurtlarını terk etmek zorunda kalmış Suriyelilerin bu harekat sebebiyle, ülkelerine geri dönüşüne de zemin hazırlamış olduk. Bizim tarafımız huzurdur, barıştır, kardeşliktir.
Tüm bu gerçekler ışığında, uluslararası camiayı, teröre karşı ortak duruş sergileme ve evrensel insan haklarını bu bölgede hâkim kılma yönünde niyetlerini açık bir şekilde göstererek, ülkemize destek vermeye davet ediyoruz. Son olarak, şunu da herkesin bilmesini istiyoruz. Türkiye ve Türkiye ekonomisine yöneltilen tehditlere Türk milleti, iş dünyası ve sivil toplumu, bir ve beraber olarak en güzel cevabı verecektir. Bu tehditler karşısında bu vatanın her bir ferdi, Türkiye’nin geleceği için daha çok çalışacak, daha çok üretecektir.”
‘Gün sessiz kalma değil, Provokasyonlara karşı dikkatli olun’
Yücelik, “Bu bölgede yaşayanlar bizim komşumuzdur, kardeşimizdir. Aynı medeniyetin, aynı kültürün, aynı inancın mensupları olan bizler arasındaki kardeşlik ve komşuluk hukukunu kimse yok edemez. Aramıza kimse fitne ve fesat sokamaz, bizi birbirimize düşman edemez. Türkiye’nin iş dünyası olarak dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız. Gün sessiz kalma değil, milli birlik ruhuyla, bir ve beraber olarak ses verme günüdür. Öte yandan bütün vatandaşlarımızı, özellikle sosyal medyadaki bilgi kirliliği ve provokasyonlara karşı dikkatli olmaya çağırıyoruz.
Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bölgedeki terör unsurlarını yok edeceğine ve terör örgütlerini hezimete uğratacağına olan inancımız tamdır. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz, mekânları cennet olsun. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Cenabı Hak Mehmetçiğimizi korusun, Ordumuzu muzaffer kılsın. Allah, yar ve yardımcımız olsun.”

ERZURUM

16 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 04:56
  • GÜNEŞ 06:19
  • ÖĞLE 12:06
  • İKİNDİ 15:11
  • AKŞAM 17:43
  • YATSI 19:00
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Pasinler’den Barış Pınarı Harekatına Tam Destek
YEREL HABERLER Pasinler’den Barış Pınarı Harekatına Tam Destek
Tefeciyi intihar mektubu yakalattı
YEREL HABERLER Tefeciyi intihar mektubu yakalattı
AFAD, polis, jandarma 63 yaşındaki kadını arıyor
YEREL HABERLER AFAD, polis, jandarma 63 yaşındaki kadını arıyor
Erzurum Teknik Üniversitesinde madalya sevinci
YEREL HABERLER Erzurum Teknik Üniversitesinde madalya sevinci
Alzheimer hastası yaşlı kadından 2 gündür haber alınamıyor
YEREL HABERLER Alzheimer hastası yaşlı kadından 2 gündür haber ...
İbn Haldun ve Machiavelli'de Tarihin ve Siyasetin Niteliği: Doğu ve Batı Analizi Konferansı
YEREL HABERLER İbn Haldun ve Machiavelli'de Tarihin ve Siyasetin ...
Büyük göğüs nefes darlığına sebep olabiliyor
YEREL HABERLER Büyük göğüs nefes darlığına sebep olabiliyor
Burun problemi özgüveni etkiliyor
YEREL HABERLER Burun problemi özgüveni etkiliyor
Dişlerdeki sararmalar gülüşü etkiliyor
YEREL HABERLER Dişlerdeki sararmalar gülüşü etkiliyor
Çürük diş kalp enfeksiyonuna sebep olabiliyor
YEREL HABERLER Çürük diş kalp enfeksiyonuna sebep olabiliyor
Yüzen adalara vali tanıtımı
YEREL HABERLER Yüzen adalara vali tanıtımı
(Özel haber) 18 yıllık arkadaşlar birbirlerine hem eğitmen hem de öğrenci oldu
YEREL HABERLER (Özel haber) 18 yıllık arkadaşlar birbirlerine hem ...
Erzurum'da FETÖ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Erzurum'da FETÖ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
Hikmet Eren; ’’Gelecek nesiller Mustafa Akıncı’yı lanetle anacaktır’’
YEREL HABERLER Hikmet Eren; ’’Gelecek nesiller Mustafa Akıncı’yı ...
Sağlık Müdürlüğü’nden ‘El Yıkama’ etkinliği
YEREL HABERLER Sağlık Müdürlüğü’nden ‘El Yıkama’ etkinliği
Güneş Vakfı’ndan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhur Başkanı Mustafa Akıncı'ya sert tepki...
YEREL HABERLER Güneş Vakfı’ndan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhur ...
Patent sahibi akademisyenler ödüllerini Rektör Çomaklı’dan aldı
YEREL HABERLER Patent sahibi akademisyenler ödüllerini Rektör ...
Erzurum’dan CHP’li Tanrıkulu hakkında suç duyurusu
YEREL HABERLER Erzurum’dan CHP’li Tanrıkulu hakkında suç duyurusu
Burun spreyi kronik tıkanıklığa çözüm değil
YEREL HABERLER Burun spreyi kronik tıkanıklığa çözüm değil
Çok çay tüketimi kansızlık yapıyor
YEREL HABERLER Çok çay tüketimi kansızlık yapıyor
Botoks deyip geçmeyin
YEREL HABERLER Botoks deyip geçmeyin
Yakutiye Belediyesi ev hanımlarına nakış öğretecek
YEREL HABERLER Yakutiye Belediyesi ev hanımlarına nakış öğretecek
Sosyal medya kimlik oluşumunda olumsuz etki oluşturuyor
YEREL HABERLER Sosyal medya kimlik oluşumunda olumsuz etki ...
Başkan Coşkun, gençlerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Coşkun, gençlerle bir araya geldi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X