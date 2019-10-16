Öğrenciler Mehmetçik için Fetih süresini okudu, dua etti

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Erzurum’un Pasinler İlçesi’nde Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri Mehmetçiğe dualı destek verdi.

Pasinler Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu Öğrencileri ve Öğretmenleri, Türkiye'nin Suriye'deki teröristleri etkisiz hale getirmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı için 'Fetih' Suresi'ni okuyup dua ettiler.

Öğretmenleri ile birlikte Mehmetçiğe selam gönderen öğrenciler “Dualarımız sizinle” dediler.

ERZURUM 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:56

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