Öğrenciler Mehmetçik için Fetih süresini okudu, dua etti

Erzurum’un Pasinler İlçesi’nde Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri Mehmetçiğe dualı destek verdi.
Pasinler Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu Öğrencileri ve Öğretmenleri, Türkiye'nin Suriye'deki teröristleri etkisiz hale getirmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı için 'Fetih' Suresi'ni okuyup dua ettiler.
Öğretmenleri ile birlikte Mehmetçiğe selam gönderen öğrenciler “Dualarımız sizinle” dediler.
ERZURUM
16 Ekim 2019 Çarşamba
- İMSAK 04:56
- GÜNEŞ 06:19
- ÖĞLE 12:06
- İKİNDİ 15:11
- AKŞAM 17:43
- YATSI 19:00