Erzurum\u2019daki meslek \u00f6rg\u00fctleri ve sivil toplum kurulu\u015flar\u0131, yapt\u0131klar\u0131 ortak bas\u0131n a\u00e7\u0131klamas\u0131 ile T\u00fcrk Silahl\u0131 Kuvvetleri\u2019nin Suriye\u2019nin kuzeyindeki ter\u00f6r \u00f6rg\u00fctlerine y\u00f6nelik ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131 Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131\u2019na tam destek oldu. ETSO\u2019da d\u00fczenlenen bas\u0131n toplant\u0131s\u0131na, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odas\u0131 (ETSO), Erzurum Ticaret Borsas\u0131 (ETB), Erzurum Barosu, Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odalar\u0131 Birli\u011fi, Oltu Ticaret ve Sanayi Odas\u0131, Pasinler Ticaret ve Sanayi Odas\u0131, Hak\u0130\u015f, ERVAK, T\u00fcrkiye Emekliler Derne\u011fi, T\u00fcrk\u0130\u015f, MemurSen, KamuSen ve Ziraat Odas\u0131\u2019n\u0131n ba\u015fkanlar\u0131, ba\u015fkan vekilleri ve temsilcileri ile ETSO Y\u00f6netim Kurulu \u00fcyeleri kat\u0131ld\u0131. ETSO Y\u00f6netim Kurulu Salonu\u2019nda bir araya gelen meslek ve sivil toplum kurulu\u015flar\u0131n\u0131n temsilcileri ad\u0131na ortak a\u00e7\u0131klamay\u0131 ETSO Y\u00f6netim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 L\u00fctf\u00fc Y\u00fccelik yapt\u0131. \u201cULUSLARARASI KURALLARDAN DO\u011eAN HAKKIMIZI KULLANDIK\u201d Konu\u015fmas\u0131nda, \u201c81 \u0130l\u2019de ayn\u0131 anda t\u00fcm Odalar ve Borsalarla birlikte bu a\u00e7\u0131klamay\u0131 yaparak, sizler arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla hem \u00fclkemiz, hem de d\u00fcnya kamuoyuna sesleniyoruz\u201d diyen Ba\u015fkan Y\u00fccelik \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi; \u201cT\u00fcrkiye, 9 Ekim 2019\u2019da Suriye s\u0131n\u0131r\u0131 \u00fczerinde \u201cBar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131\u201d ad\u0131 verilen s\u0131n\u0131r \u00f6tesi harek\u00e2t ba\u015flatm\u0131\u015ft\u0131r. Ama\u00e7, hem \u00fclkemiz s\u0131n\u0131rlar\u0131n\u0131n g\u00fcvenli\u011fini sa\u011flamak, hem de \u00fclkemiz ve b\u00f6lge \u00fclkeleri i\u00e7in tehdit olu\u015fturan ter\u00f6r koridorunu ortadan kald\u0131rmakt\u0131r. Bu b\u00f6lgeyi PKK\/PYD\/YPG ve DEA\u015e gibi ter\u00f6r \u00f6rg\u00fctlerinden temizleyerek, Suriye halk\u0131n\u0131 ter\u00f6ristlerin bask\u0131 ve zulm\u00fcnden kurtarmak, b\u00f6lgede huzur, g\u00fcven ve bar\u0131\u015f ortam\u0131n\u0131 yeniden tesis etmektir. Bizler devletimizin ald\u0131\u011f\u0131 bu karar\u0131n arkas\u0131nday\u0131z ve destekliyoruz. Zira T\u00fcrkiye, uluslararas\u0131 kurallardan do\u011fan hakk\u0131n\u0131 kullanm\u0131\u015ft\u0131r. Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harek\u00e2t\u0131, evrensel hukuk ve Birle\u015fmi\u015f Milletler G\u00fcvelik Konseyi ter\u00f6rle m\u00fccadele kararlar\u0131 ile BM S\u00f6zle\u015fmesi\u2019nde yer alan me\u015fru m\u00fcdafaa hakk\u0131 \u00e7er\u00e7evesinde ba\u015flat\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Suriye\u2019nin toprak b\u00fct\u00fcnl\u00fc\u011f\u00fcne, egemenli\u011fine ve siyasi birli\u011fine sayg\u0131 g\u00f6sterilmektedir. Dolay\u0131s\u0131yla bu harek\u00e2t, me\u015frudur ve uluslararas\u0131 hukuka uygundur.\u201d \u201cS\u0130V\u0130LLER\u0130N VE MASUMLARIN KORUNMASINA AZAM\u0130 D\u0130KKAT G\u00d6STER\u0130L\u0130YOR\u201d \u00dclkemizin, son iki y\u0131lda \u00f6zellikle F\u0131rat\u2019\u0131n do\u011fusunda s\u0131n\u0131r\u0131n \u00f6tesinde konu\u015flu ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc unsurlar\u0131nca, 100\u2019\u00fcn \u00fczerinde taciz ve hasmane eyleme maruz kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden Ba\u015fkan Y\u00fccelik ortak a\u00e7\u0131klamada \u015fu ifadelere yerdi; \u201cBu ter\u00f6r \u00f6rg\u00fctleri, Suriye i\u00e7inde ve Suriyelilere y\u00f6nelik de sald\u0131r\u0131lar d\u00fczenlemektedir. Suriye\u2019deki yerel halk\u0131n da ter\u00f6r \u00f6rg\u00fctlerinin giderek artan insan hakk\u0131 ihlalleri, g\u00f6\u00e7e zorlanma, taciz ve zulm\u00fcne kar\u015f\u0131 \u015fik\u00e2yetleri ve tepkileri s\u00fcrekli artmaktad\u0131r. Herkes art\u0131k \u015funu \u00e7ok iyi g\u00f6rmelidir ki; masum insanlar\u0131 katleden ve \u00fclkemizin g\u00fcvenli\u011fine de a\u00e7\u0131k tehdit olu\u015fturan ter\u00f6r gruplar\u0131na sessiz kalmam\u0131z beklenemez. F\u0131rat Kalkan\u0131 ve Zeytin Dal\u0131 Harek\u00e2t\u0131yla ba\u015flay\u0131p devam eden t\u00fcm bu operasyonlar\u0131yla T\u00fcrkiye, ter\u00f6r \u00f6rg\u00fctlerine ve destek\u00e7ilerine gereken cevab\u0131 en g\u00fc\u00e7l\u00fc \u015fekilde vermektedir. Ayn\u0131 zamanda da sivillerin ve masumlar\u0131n korunmas\u0131na azami dikkat g\u00f6sterilmektedir. Zaten bunu hem F\u0131rat Kalkan\u0131 hem de Zeytin Dal\u0131 harek\u00e2tlar\u0131nda da g\u00f6sterdik. \u00d6nceden ter\u00f6r\u00fcn h\u00e2kim oldu\u011fu b\u00f6lgede hayat normale d\u00f6nd\u00fc, bar\u0131\u015f ve huzur geldi. Yurtlar\u0131n\u0131 terk etmek zorunda kalm\u0131\u015f Suriyelilerin geri d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcne de zemin haz\u0131rlam\u0131\u015f olduk. T\u00fcrkiye\u2019nin elinden gelen t\u00fcm imk\u00e2nlar\u0131n\u0131 bu b\u00f6lgeler i\u00e7in nas\u0131l seferber etti\u011fini de t\u00fcm d\u00fcnya kamuoyu g\u00f6rd\u00fc. \u00c7\u00fcnk\u00fc biz inan\u0131yoruz ki, g\u00f6n\u00fcl d\u00fcnyas\u0131n\u0131 ve insanlar\u0131 imar edemeyenler, yery\u00fcz\u00fcn\u00fc imar edemezler.\u201d \u201cH\u0130\u00c7B\u0130R ZAMAN YIKMAKTAN, YAKMAKTAN YANA OLMADIK\u201d T\u00fcrkiye\u2019nin hi\u00e7bir zaman y\u0131kmaktan, yakmaktan yana olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve olmayaca\u011f\u0131n\u0131 dile getiren Ba\u015fkan Y\u00fccelik \u015f\u00f6yle devam etti; \u201cBizim taraf\u0131m\u0131z huzurdur, bar\u0131\u015ft\u0131r, karde\u015fliktir. T\u00fcrkiye\u2019nin ter\u00f6rle m\u00fccadeleye d\u00f6n\u00fck \u00e7abalar\u0131, etnik ve dini temizlik de d\u00e2hil olmak \u00fczere, insanl\u0131\u011fa kar\u015f\u0131 i\u015flenen su\u00e7 niteli\u011findeki PKK\/PYD\/YPG ve DEA\u015e eylemleri nedeniyle yerlerinden edilmi\u015f Suriyelilerin geri d\u00f6n\u00fc\u015flerinin \u00f6n\u00fcn\u00fc a\u00e7acak, Suriye\u2019nin toprak b\u00fct\u00fcnl\u00fc\u011f\u00fc ve birli\u011finin korunmas\u0131na da katk\u0131da bulunacakt\u0131r. Bu nedenle T\u00fcrkiye\u2019nin ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131 her harek\u00e2t, Suriyeli g\u00f6\u00e7menler, mazlum ve ma\u011fdur durumdaki yerel halk taraf\u0131ndan desteklenmektedir. T\u00fcm bu ger\u00e7ekler \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131nda, uluslararas\u0131 camiay\u0131, ter\u00f6re kar\u015f\u0131 ortak duru\u015f sergileme ve evrensel insan haklar\u0131n\u0131 bu b\u00f6lgede h\u00e2kim k\u0131lma y\u00f6n\u00fcnde niyetlerini a\u00e7\u0131k bir \u015fekilde g\u00f6stererek, \u00fclkemize destek vermeye davet ediyoruz.\u201d \u201cPROVOKASYONLARA KAR\u015eI D\u0130KKATL\u0130 OLMALIYIZ\u201d Ba\u015fkan Y\u00fccelik a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131n sonunda \u015fu ifadeleri kulland\u0131; \u201cSon olarak, \u015funu da herkesin bilmesini istiyoruz. T\u00fcrkiye ve T\u00fcrkiye ekonomisine y\u00f6neltilen tehditlere T\u00fcrk milleti, i\u015f d\u00fcnyas\u0131 ve sivil toplumu, bir ve beraber olarak en g\u00fczel cevab\u0131 verecektir. Bu tehditler kar\u015f\u0131s\u0131nda bu vatan\u0131n her bir ferdi, T\u00fcrkiye\u2019nin gelece\u011fi i\u00e7in daha \u00e7ok \u00e7al\u0131\u015facak, daha \u00e7ok \u00fcretecektir. \u00dcst kurulu\u015flar\u0131m\u0131z, yurtd\u0131\u015f\u0131ndaki muadilleri olan kurumlar ve \u00fcyesi olduklar\u0131 uluslararas\u0131 kurulu\u015flar nezdinde \u00e7al\u0131\u015fmaya ve \u00fclkemizin bu hakl\u0131 duru\u015funu aktarmaya ba\u015flad\u0131lar. G\u00fcn sessiz kalma de\u011fil, milli birlik ruhuyla, bir ve beraber olarak ses verme g\u00fcn\u00fcd\u00fcr. \u00d6te yandan b\u00fct\u00fcn vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131, \u00f6zellikle sosyal medyadaki bilgi kirlili\u011fi ve provokasyonlara kar\u015f\u0131 dikkatli olmaya \u00e7a\u011f\u0131r\u0131yoruz. Bu b\u00f6lgede ya\u015fayanlar bizim kom\u015fumuzdur, karde\u015fimizdir. Ayn\u0131 medeniyetin, ayn\u0131 k\u00fclt\u00fcr\u00fcn, ayn\u0131 inanc\u0131n mensuplar\u0131 olan bizler aras\u0131ndaki karde\u015flik ve kom\u015fuluk hukukunu kimse yok edemez. Aram\u0131za kimse fitne ve fesat sokamaz, bizi birbirimize d\u00fc\u015fman edemez. T\u00fcrkiye\u2019nin i\u015f d\u00fcnyas\u0131 olarak dualar\u0131m\u0131zla ve b\u00fct\u00fcn g\u00f6nl\u00fcm\u00fczle devletimizin ve kahraman askerlerimizin yan\u0131nday\u0131z. T\u00fcrk Silahl\u0131 Kuvvetlerimizin b\u00f6lgedeki ter\u00f6r unsurlar\u0131n\u0131 yok edece\u011fine ve ter\u00f6r \u00f6rg\u00fctlerini hezimete u\u011frataca\u011f\u0131na olan inanc\u0131m\u0131z tamd\u0131r. T\u00fcm \u015fehitlerimize Allah\u2019tan rahmet diliyoruz, mek\u00e2nlar\u0131 cennet olsun. Yaral\u0131lar\u0131m\u0131za acil \u015fifalar temenni ediyoruz. Cenab\u0131 Hak Mehmet\u00e7i\u011fimizi korusun, Ordumuzu muzaffer k\u0131ls\u0131n. Allah, yar ve yard\u0131mc\u0131m\u0131z olsun.\u201d