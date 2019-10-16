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Kayıp Alzheimer hastası kadını arama çalışmaları devam ediyor

İHA

Erzurum'un Oltu İlçesinde dün kaybolan alzheimer hastası Naime Durgun'u arama çalışmaları devam ediyor.

Kayıp Alzheimer hastası kadını arama çalışmaları devam ediyor

Erzurum’un Oltu İlçesinde dün kaybolan alzheimer hastası Naime Durgun’u arama çalışmaları devam ediyor.
Erzurum’un Oltu İlçesinde yaşayan alzheimer hastası olan Naime Durgun(63) dün 15:00 sıralarında evinden ayrılarak uzaklaştı. Ailesinin ihbarı üzerine polis MOBESE kameralarını inceledi. Kameralara yansıyan Durgun’un bir petrol ofisinin önünden yürüyerek geçtiği ardından kayıplara karıştığı görüldü.
Olay yerine gelen çok sayıda Jandarma ekipleri ve AFAD arama çalışmalarına kırsal alanda devam ediyor.
MOBESE görüntülerinde görünen yaşlı kadının dağlık alana çıktığı tahmin ediliyor. Dağlık alanı karış karış arayan AFAD ve Jandarma ekipleri henüz yaşlı kadından bir ize rastlamadı.

ERZURUM

16 Ekim 2019 Çarşamba

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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