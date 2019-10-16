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Kadınların gizli korkusu idrar kaçırma

İHA

Op.Dr. Esra Demir Yüzer, kadınların gizli korkusu idrar kaçırma konusunda önemli bilgiler verdi.

Kadınların gizli korkusu idrar kaçırma

Op.Dr. Esra Demir Yüzer, kadınların gizli korkusu idrar kaçırma konusunda önemli bilgiler verdi.
Tıbbi olarak üriner inkontinans olarak adlandırılan istemsiz idrar kaçırmanın idrarı tutamama veya mesane (idrar torbası) kontrolünün kaybı olarak tanımlandığını ve toplumda, özellikle de kadınlarda çok sık rastlanan bir hastalık olduğunu belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Esra Demir Yüzer, “İdrar kaçırma sorunu yaşayan kadınlar, günlük aktivitelerini ve sosyal hayatlarını bu sorun merkezinde planlarlar ve bu durum yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiler. Cinsel problemler, öz güven kaybı, anksiyete ve depresyon gibi psikolojik problemler idrar kaçırma sorunu olan kadınlarda daha sık gözlenmektedir” dedi.
Op. Dr. Esra Demir Yüzer, idrar kaçırmanın tipleri ve tedavisi konusunda da şunları söyledi:
“Stres tipi idrar kaçırma; bu tip idrar kaçırmada öksürme, hapşırma, gülme, aniden ayağa kalkma, ağır yük kaldırma gibi ani karın içi basıncının arttığı durumlarda damla damla idrar kaçırma olur. En önemli risk faktörü gebelik, doğum ve menopozdur. Urge tipi idrar kaçırma; aniden gelen idrar yapma hissi ile idrarın kaçırılmasıdır. Mesanede aniden ortaya çıkan istemsiz kasılmalar sonucunda kişi tuvalete yetişemeden idrar kaçırma oluşur. Bu tip idrar kaçırmada kişi, gündüz ve gece çok sık tuvalete gider. Bu hastalıklardan herhangi biri yoksa ürge tipi idrar kaçırma başka bir hastalığa bağlı gelişmiyorsa aşırı aktif mesane sendromu olarak da adlandırılmaktadır. Taşma tipi idrar kaçırma; mesane dolu olmasına rağmen his kaybı nedeniyle idrar yapma hissi olmaz ve mesane kapasitesini aşacak kadar dolduğunda taşma şeklinde idrar kaçırma görülür. Kombine tip idrar kaçırma; bazen idrar kaçırma hem stres hem de urge inkontinas şeklinde olabilir. Bu durum kombine tip idrar kaçırma olarak adlandırılır. Total idrar kaçırma; gece gündüz sürekli olarak idrar kaçırmadır."
Çoğu kadının idrar kaçırma sorununu utanılması gereken bir durum olarak gördüğünü ve doktora başvurmakta geciktiğini dile getiren Yüzer, "Oysa idrar kaçırma çoğu hastada basit yaşam tarzı değişiklikleri ve basit ilaç tedavileri ile tedavi edilebilir. Doktor muayenesinde idrar kaçırma ile ilgili şikayetler utanmadan anlatılmalıdır. Çünkü hastadan alınan öyküsü tanı koymada ve tedavi planlamada önemli yeri vardır. İdrar kaçırma şikayeti olan kadınlarda ertelenmeden doktora başvurulması gereken haller şunlardır; idrar kaçırma ile birlikte idrarda kan görülmesi, yanma, idrar yaparken zorlanma, idrar kaçırma günlük aktivitelerinizi, sosyal ilişkilerinizi, yaşam kalitenizi ve günlük planlarınızı etkiliyorsa, şikayetleri giderek artıyorsa. Günümüzde, modern tıbbın gelişimi ve cerrahi tekniklerin gelişimine paralel olarak kadınlarda idrar kaçırma sorunu başarı ile tedavi edilebilmektedir. Tedavi sonrası kadınların sosyal yaşamı ve yaşam kalitesi, öz güveni ve cinsel yaşamında anlamlı derecede artış olduğu çalışmalarda gösterilmiştir. Sonuç olarak kadınlarda idrar kaçırma, normal yaşamın bir parçası değildir ve mutlaka tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır” şeklinde konuştu.

ERZURUM

16 Ekim 2019 Çarşamba

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