Kayıp yaşlı kadın evinin yakınındaki bir kulübede sağ bulundu

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Erzurum’un Oltu İlçesinde dün kaybolan alzheimer hastası Naime Durgun’u arama çalışmaları sonucunda, evinin yakınlarındaki bir kulübede sağ bulundu.

Erzurum’un Oltu İlçesinde yaşayan alzheimer hastası olan Naime Durgun(63) dün 15:00 sıralarında evinden ayrılarak uzaklaştı. Ailesinin ihbarı üzerine polis MOBESE kameralarını inceledi. Kameralara yansıyan Durgun’un bir petrol ofisinin önünden yürüyerek geçtiği ardından kayıplara karıştığı görüldü. Olay yerine gelen çok sayıda Jandarma ekipleri ve AFAD arama çalışmalarına kırsal alanda sürdürdü.

MOBESE görüntülerinde görünen yaşlı kadın evinin yakınlarındaki bir kulübede sağ bulundu. Yaşlı kadının geceyi kulübede geçirdiği öğrenildi.

ERZURUM 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:56

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