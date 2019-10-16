Başkan Yücelik: “Coğrafi tescilli ürün sayımızı artıracağız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Yücelik: “Coğrafi tescilli ürün sayımızı artıracağız”

İHA

Erzurum'da Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde bu yıl birincisi düzenlenen, Erzurum Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı açıldı. 1620 Ekim tarihleri arasında açık kalacak olan fuara ilgi ilk günden yoğun oldu.

Başkan Yücelik: “Coğrafi tescilli ürün sayımızı artıracağız”

Erzurum’da Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi’nde bu yıl birincisi düzenlenen, Erzurum Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı açıldı. 1620 Ekim tarihleri arasında açık kalacak olan fuara ilgi ilk günden yoğun oldu.
Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik fuarda yaptığı konuşmada, geçmişten miras kalan kültürel değerleri koruyarak yeniden ekonomiye kazandırmanın milli bir görev olduğunu söyledi.
Konuşmasında, Türkiye’nin, tarımsal potansiyeli, üretim kültürü, coğrafi yapısı ve kültürel çeşitliliği ile geleneksel ve yerel ürünler bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden birisi olduğunu kaydeden Başkan Yücelik, “Anadolu’nun köklü geçmişinden bize miras kalan bu zenginliğimizin kıymetini bilmek ve bu değerleri muhafaza ederek yeniden ekonomiye kazandırmak bizim için milli bir görev olmalıdır. Son dönemde toplumumuzun da bilinçlenmesiyle, yöresel ürün denildiğinde artık aklımıza coğrafi tescil almış ürünler gelmeye başladı. Bu, memnuniyet verici bir durum. Bugün burada açılışını yapacağımız Erzurum Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı ve TOBB’un desteğiyle Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde 10 yıldan bu yana düzenlenen YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı gibi fuarlar, dünyada hızla yayılan fastfood kültürüne dayalı tek tip beslenme modeli ile yok olma tehlikesi yaşayan ürünlerin yaşatılması, tanıtımı ve desteklenmesi bakımından çok önemli organizasyonlardır” dedi.
“Bölgede 52 Coğrafi İşaretli Ürün Var”
Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası olarak, Erzurum’un coğrafi tescil almış ürünlerinin tanıtılması amacıyla YÖREX’e 8. kez katılım sağladıklarının ifade eden Başkan Yücelik şunları söyledi:
“Bu anlamda, şehrimizde de düzenlenen, Erzurum Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı’nın da yöresel tatlarımızın tanıtımına önemli katkılar sağlayacağına ve bölgemize, ülke ekonomisine ve sektöre yeni markalar kazandıracağına inanıyoruz. Emeği geçen herkese buradan teşekkür ediyoruz. Türk Patent ve Marka Kurumu’nun verilerine göre; Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki 14 ilimizde toplam 52 coğrafi işaretli ürün bulunuyor. Erzurum’da, Oltu taşı, Erham, Cağ Kebabı, İspir Kuru Fasulyesi, Hınıs Kuru Fasulyesi, Kadayıf Dolması, Karnavas Pekmezi ve son olarak İspir Kaymağı olmak toplam 10 ürünün coğrafi işaret tescili yapılmış durumda Bu sayı ile ülke genelinde birçok ilin önünde bulunan şehrimizde, coğrafi tescil alacak daha birçok yöresel lezzetin olduğunu biliyoruz. Aynı şekilde ülkemizde de tescil edilecek ürünler listesine yüzlerce ürün daha eklemenin mümkün olduğu da bilinen bir gerçektir.”
“Coğrafi Tescilli Ürünlerimizin Artması İçin Çaba Göstereceğiz”
Konuşmasında, “ETSO olarak, sahip olduğumuz kültürel değerleri, varlıkları korumak ve gelecek nesillere taşımak adına çalışmalarımızı bu yönde yoğunlaştırarak, şehrimizin coğrafi tescilli ürün sayısının daha da artması için çaba göstereceğiz” diyen Başkan Yücelik sözlerini şöyle tamamladı:
“Bu manada, İl Kadın Girişimciler Kurulumuzun çok ciddi bir gayretin içerisinde olduğunu da buradan ifade etmek istiyorum. Son olarak; Yöresel ürün pazarını canlandıracak, yerinde istihdama, yerel ekonomiye ve yörelerin tanıtımına katkı sağlayacak olan bu tür fuarların artarak devam etmesini diliyor, bir kez daha fuara değerli katkılarınız ve iştirakiniz için hepinize teşekkür ediyorum”
Konuşmaların ardından, TOBB adına fuara katılan Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülgen, fuara katkılarından dolayı Erzurum’daki oda ve borsalar adına ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik’e teşekkür plaketi verdi. Ardından Vali Okay Memiş ve protokol üyeleri fuarın açılış kurdelesini kesti.
Daha sonra fuardaki stantları gezen Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülgen ETSO standını da ziyaret ederek Meclis Başkanı Saim Özakalın ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Doğu Anadolu Bölge Temsilcisi, ETSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Feride Eda Çalıkuşu ve ETSO Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Haktan Ömeroğlu ile bir süre sohbet etti.

ERZURUM

16 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 04:56
  • GÜNEŞ 06:19
  • ÖĞLE 12:06
  • İKİNDİ 15:11
  • AKŞAM 17:43
  • YATSI 19:00
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Sekmen kariyer günleri etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Sekmen kariyer günleri etkinliğinde ...
Horasan’da yangın tatbikatı
YEREL HABERLER Horasan’da yangın tatbikatı
ATA AÖF’te Sınavsız İkinci Üniversite fırsatı devam ediyor
YEREL HABERLER ATA AÖF’te Sınavsız İkinci Üniversite fırsatı devam ...
Kayıp yaşlı kadın evinin yakınındaki bir kulübede sağ bulundu
YEREL HABERLER Kayıp yaşlı kadın evinin yakınındaki bir kulübede sağ ...
Yakutiye Belediyesi Meclisinden Barış Pınarı Harekatı'na tam destek
YEREL HABERLER Yakutiye Belediyesi Meclisinden Barış Pınarı ...
Kadınların gizli korkusu idrar kaçırma
YEREL HABERLER Kadınların gizli korkusu idrar kaçırma
Yaşlanma belirtilerine dikkat
YEREL HABERLER Yaşlanma belirtilerine dikkat
Yüz estetiğinde ''endoskopi'' avantajı
YEREL HABERLER Yüz estetiğinde ''endoskopi'' avantajı
Kayıp Alzheimer hastası kadını arama çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Kayıp Alzheimer hastası kadını arama çalışmaları ...
Erzurum’dan Barış Pınarı Harekatı’na tam destek
YEREL HABERLER Erzurum’dan Barış Pınarı Harekatı’na tam destek
Öğrenciler Mehmetçik için Fetih süresini okudu, dua etti
YEREL HABERLER Öğrenciler Mehmetçik için Fetih süresini okudu, dua ...
Avrupa’dan gümüş madalya ile döndü
YEREL HABERLER Avrupa’dan gümüş madalya ile döndü
Erzurum’un yüzen adaları turizme kazandırılacak
YEREL HABERLER Erzurum’un yüzen adaları turizme kazandırılacak
Pasinler’den Barış Pınarı Harekatına Tam Destek
YEREL HABERLER Pasinler’den Barış Pınarı Harekatına Tam Destek
ETSO’dan Milli Birlik Çağrısı: ‘Barış Pınarı Meşrudur Hukuka Uygundur’
YEREL HABERLER ETSO’dan Milli Birlik Çağrısı: ‘Barış Pınarı Meşrudur ...
Tefeciyi intihar mektubu yakalattı
YEREL HABERLER Tefeciyi intihar mektubu yakalattı
AFAD, polis, jandarma 63 yaşındaki kadını arıyor
YEREL HABERLER AFAD, polis, jandarma 63 yaşındaki kadını arıyor
Erzurum Teknik Üniversitesinde madalya sevinci
YEREL HABERLER Erzurum Teknik Üniversitesinde madalya sevinci
Alzheimer hastası yaşlı kadından 2 gündür haber alınamıyor
YEREL HABERLER Alzheimer hastası yaşlı kadından 2 gündür haber ...
İbn Haldun ve Machiavelli'de Tarihin ve Siyasetin Niteliği: Doğu ve Batı Analizi Konferansı
YEREL HABERLER İbn Haldun ve Machiavelli'de Tarihin ve Siyasetin ...
Büyük göğüs nefes darlığına sebep olabiliyor
YEREL HABERLER Büyük göğüs nefes darlığına sebep olabiliyor
Burun problemi özgüveni etkiliyor
YEREL HABERLER Burun problemi özgüveni etkiliyor
Dişlerdeki sararmalar gülüşü etkiliyor
YEREL HABERLER Dişlerdeki sararmalar gülüşü etkiliyor
Çürük diş kalp enfeksiyonuna sebep olabiliyor
YEREL HABERLER Çürük diş kalp enfeksiyonuna sebep olabiliyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X