Erzurum B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Mehmet Sekmen, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi\u2019nde kariyer g\u00fcnleri etkinlikleri kapsam\u0131nda \u00f6\u011frencilerle bir araya geldi. 12.s\u0131n\u0131f \u00f6\u011frencilerinin kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 programda B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Mehmet Sekmen, \u00f6\u011frencilerle s\u00f6yle\u015fi yapt\u0131. \u0130l\u00e7e Milli E\u011fitim M\u00fcd\u00fcr\u00fc Cihan K\u0131van\u00e7\u2019\u0131nda kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 programda konu\u015fan Ba\u015fkan Mehmet Sekmen, \u201cProf. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi\u2019nin ba\u015far\u0131l\u0131 \u00f6\u011frencileriyle bir araya geldik. Bir zamanlar ge\u00e7ti\u011fimiz s\u0131ralarda oturan bu kadar ufku a\u00e7\u0131k \u00f6\u011frencimizle tecr\u00fcbelerimi payla\u015fma f\u0131rsat\u0131 bulmak benim i\u00e7in \u00e7ok de\u011ferliydi. \u00d6\u011frenci, \u00f6\u011fretmen ve m\u00fcd\u00fcrlerimize te\u015fekk\u00fcr ediyorum\u201d diye konu\u015ftu.